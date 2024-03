Experto explica qué reglas de tránsito tienen que obedecer las ambulancias en Cali y cuáles no

Las ambulancias no tendrían autorizado infringir las normas de tránsito en Cali - crédito DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / Europa Press

Las ambulancias en Cali hacen parte de los problemas de cultura vial que afectan la ciudad y que requiere de medidas urgentes de la administración distrital de Alejandro Éder para controlarlas; en especial, en cuanto a movilización por la ciudad se refiere.

Te puede interesar: Ambulancia atropelló a un motociclista en Cali y una paramédica agredió a un testigo: todo quedó en video

Los escándalos que frecuentemente involucran a las ambulancias generalmente tienen que ver con los excesos de velocidad, peleas y discusiones entre colegas por la llamada ‘guerra del Soat’, o por infringir otras normas de tránsito que terminan poniendo en riesgo la integridad de otros actores viales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Ojo con las infracciones: ahora podrán multarlo si alguien lo graba con el celular cometiendo una falta de tránsito

A propósito, en diálogo con Blu Radio, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar Morales, explicó algunos mitos que existen en torno al tránsito de las ambulancias por las calles de la capital vallecaucana.

Contrario a lo que puede pensar un sector de la población caleña, en que las ambulancias, por la situación de emergencia que tienen que atender en algunas ocasiones, tienen vía libre para infringir algunas normas de tránsito; lo cierto, es que esto no estaría permitido oficialmente por las autoridades de movilidad de la ciudad. Sobre este tema, Escobar Morales explicó que se requiere de un permiso especial expedido por la Secretaría de Movilidad de Cali:

Te puede interesar: La multa de tránsito más cara de Colombia es 10 veces mayor que dar grado cero de alcoholemia

“Las ambulancias no tienen vía libre ni permiso para saltarse los semáforos y para usar el carril exclusivo del MÍO. Eso es un tema que hay que controlar con los operativos”, explicó el secretario de Salud de Cali al medio citado, y aprovechó el espacio para enviar un contundente mensaje a los conductores de ambulancias: “No tienen permiso ni vía libre para saltarse las leyes de tránsito, salvo un permiso especial que dicta la secretaría de Movilidad”.

El secretario anotó sobre las medidas sanitarias y de salubridad con las que deben contar este tipo de vehículos y agregaron que, por no cumplir con estas medidas, una ambulancia dejó de operar en la ciudad: “Desde el tema sanitario, hacemos inspección, vigilancia y control de que las condiciones de salud sean óptimas. La semana pasada, le impedimos la operación de una ambulancia porque no cumplía con las condiciones sanitarias”, dijo a Blu Radio.

Al respecto, El País de Cali consultó con el secretario de Movilidad William Tabares, sobre el mencionado permiso para las ambulancias que les permitiría omitir algunas normas de tránsito, por su condición de “salvaguardar la salud de otras personas”.

El funcionario afirmó que no existe ningún permiso especial para que infringir las normas de tránsito: “Las ambulancias no pueden transitar por el carril exclusivo del MÍO, no existe todavía ningún permiso para que lo hagan. Además, no existe autorización alguna para que puedan ubicarse en sitios prohibidos, salvo que estén atendiendo una emergencia”.

Adicionalmente, recalcaron que las ambulancias, como todo vehículo que se moviliza en la ciudad, debe contar con la documentación al día: Soat, revisión técnico mecánica, licencia de conducción tipo C1 para el conductor; además, de que el vehículo se debe encontrar en condiciones óptimas.

Una ambulancia que aparentemente iba a exceso de velocidad arrolló a un motociclista en el nororiente de la ciudad - crédito redes sociales

Y es que el exceso de velocidad es una de las infracciones más recurrentes en los conductores de ambulancias en la ciudad. Uno de esos casos se presentó en la noche del miércoles 28 de febrero, en la que una ambulancia que se movilizaba por la calle 70, en el nororiente de la ciudad, atropelló a un motociclista por, presuntamente, conducir con exceso de velocidad.

El hecho generó la indignación de la comunidad y los testigos que presenciaron el accidente de tránsito. Incluso, uno de los ciudadanos comenzó a grabar la falta cometida por los paramédicos, lo que habría desatado la furia de una de las trabajadoras de la salud, agrediendo al ciudadano para que dejara de grabar.