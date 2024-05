Gustavo Bolívar y su mensaje al estilo Yeison Jiménez para defender al presidente: “Si tocan a Petro”

El director de Prosperidad Social se pronunció tras las movilizaciones del 1 de mayo - crédito Montaje Infobae

Una entrevista con Los 40 hizo que el cantante Yeison Jiménez fuera tendencia en Colombia durante varios días, debido a que cuando le preguntaron si en algún momento había temido por su seguridad en el país este afirmó que era consiente que si alguien se metía con él esto representaba “ponerse una lápida en el cuello”.

“Hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos”, fue el motivo por el que en redes sociales se generaron múltiples memes sobre el artista en los cuales resaltaban las comparaciones con Pablo Escobar.

Es por ello por lo que tras las movilizaciones del 1 de mayo por el Día del Trabajo que el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ha sido comparado con Yeison Jiménez en las últimas horas, ya que tras las marchas publicó un mensaje en apoyo al presidente Gustavo Petro que no fue tomado de la mejor manera por algunos usuarios.

“Había gente para llenar la plaza de Bolívar 3 veces. La séptima se quedó varias cuadras llena. Algunos medios mostrarán los espacios vacíos. Aquí les dejo varios ángulos para que no se dejen engañar. El Proyecto del Pueblo está más vivo que nunca. Si tocan a Petro tocan a estas multitudes”, indicó el director de Prosperidad Social en su cuenta de X.

Bolívar defendió a Gustavo Petro en redes sociales tras las movilizaciones del 1 de mayo - crédito @GustavoBolivar/X

De esta forma, el “Hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte” de Yeison Jiménez fue comparado con el “Si tocan a Petro tocan a estas multitudes” de Gustavo Bolívar, haciendo que varios usuarios afirmaran que el director de Prosperidad Social había aprendido del artista de música popular.

“Cada vez hay más Yeison Jiménez en Colombia”, “Y quién lo va a tocar, ellos mismos se ponen como víctimas” o ““Si tocan a Petro”, las marchas salieron bien y no buscan la forma de decir que están en peligro”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Esto no fue lo único que generó frustración en redes sociales, ya que, en concordancia con lo afirmado por parte de la oposición, en varios comentarios resaltaron que el 1 de mayo siempre se registran movilizaciones por el Día del Trabajo y acusaron al Gobierno nacional de convertirlas en algo político.

“No es una marcha convocada por el gobierno que muy conveniente se pegó a la celebración”, “Movilizaciones normales del 1 de mayo, no es nada del otro mundo ni en apoyo a nada” o “A esos trabajadores le robaron la marcha y ocuparon su espacio”, manifestaron algunos usuarios.

Críticas por presencia del Gobierno nacional en movilizaciones del 1 de mayo se hicieron virales - crédito @GustavoBolivar

Gustavo Bolívar no fue el único que tomó las movilizaciones por el Día del Trabajo para hablar de política, ya que, sumado al anuncio de la terminación de las relaciones con Israel, el presidente Gustavo Petro habló de manera tajante sobre la oposición asegurando que era consiente que su presencia en la Casa de Nariño les generaba molestia.

“Les da rabia mi color de piel, les da rabia que haya nacido en una humilde vivienda, les da rabia que haya estudiado en una escuela pública, les da rabia que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público, que con mucho orgullo ha dado tres presidentes de la República y un premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez”, remarcó el mandatario durante su discurso.

De la misma forma, el mandatario mencionó a varias familias relacionadas con la política colombiana para asegurar que la principal razón por la que tenía opositores era no tener uno de esos apellidos.

No les gusta para nada que no me llame Pastrana, que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco a esa seudo aristocracia indolente vestida de esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo”.