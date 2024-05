Ana del Castillo confirmó noviazgo con su acordeonero: “Se porta bien”

Aunque su revelador vestido opacó todo lo demás en los Upar Awards, fue el evento elegido para presentar oficialmente a su novio - crédito @anadelcastilloj/Instagram

A lo largo de su carrera musical, Ana del Castillo ha ganado notoriedad para sus admiradores pero también para sus detractores por sus conductas en escena, en las galas de premios o en redes sociales. Eso ha llevado a que a menudo reciba comparaciones con Diomedes Díaz, algo que se extiende a ciertas excentricidades que deja ver en sus apariciones públicas.

La más reciente tuvo lugar en la alfombra roja de los Upar Awards 2024. Allí repitió, tal y como lo hizo en los Latin Grammy 2023, con un vestido que dejó poco a la imaginación y se robó las miradas de todos los presentes, a la par que generaba reacciones divididas en redes sociales por esa elección de vestuario.

Pero en el proceso, el hombre que la acompañaba de manera cercana en la gala, el acordeonero Chide García, pasó desapercibido, incluso cuando la cantante aprovechó el evento para confirmar públicamente que era el novio con el que se venía especulando desde finales de 2023.

Chide García, novio de Ana del Castillo, es también su acordeonero - crédito @chide.garcia/Instagram

Ana pasó por los micrófonos de Lo sé todo, y reveló algunos detalles de su noviazgo con su socio musical, sus impresiones de este y la complejidad de separar lo personal de lo profesional. “Vamos muy bien y se está dando con fuerza. Se porta bien, es juicioso y hasta el momento no me he enterado de nada malo. Nos estábamos adaptando a lo personal y laboral, porque eso es un poco complicado, pero ahora que estamos seguros lo mostramos”, declaró

Por su parte, Chide reveló que llevan un año y medio de noviazgo, y apuntó que la buena comunicación entre ambos ha sido fundamental para resolver las diferencias con las que han lidiado en el tiempo que llevan juntos.

La intérprete de La Cachera ya había hablado de Chide meses antes de que confirmara la identidad de su novio durante su paso por el canal de YouTube del abogado Abelardo de la Espriella. Allí, la valduparense de 24 años confesó que se encontraba enamorada de un hombre al que describió como su polo a tierra.

“Mi corazón le pertenece a alguien, por eso estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y en mi relación (...) Me gustó su personalidad porque es una persona más quieta que yo, es muy diferente a mí, entonces me da calma”, comentó la cantante en esa oportunidad.

Cuando el abogado le preguntó a la artista cuáles eran sus planes a futuro, del Castillo afirmó sin dudarlo que deseaba ser madre de cuatro hijos. Eso sí, hizo una salvedad. “Por ahora no, pero en algún momento sí, más adelante claro que sí. Yo quiero tener una familia, ¿cómo no? Quiero tener dos hijos paridos y dos que vaya a adoptar”, dijo.

Ana del Castillo estrenó colaboración con Paola Jara y anunció gira por Estados Unidos

Ana del Castillo y Paola Jara estrenaron colaboración juntas, 'En Teoría' - crédito @paolajarapj/Instagram

Cada vez es más frecuente la fusión de la música popular colombiana con otros estilos. El vallenato no es la excepción, y del Castillo decidió unir su voz con la de Paola Jara, en la canción En teoría.

“Esta mujer tiene una energía increíble y autenticidad única y ella sabe cuánto la admiro y quiero”, con estas palabras anunció Paola Jara su unión con Ana del Castillo la cual despertó sentimientos encontrados entre sus fanáticos, pues mientras que algunos aplaudieron la fusión, otros más puristas se mostraron inconformes con el resultado.

Por otra parte, del Castillo anunció fechas en Estados Unidos durante mayo y junio. En total serán 16 fechas las que brindará la cantante presentando El Favor de Dios en territorio norteamericano. “Quiero darle gracias a DIOS🙏🏻😍por todo lo que está pasando en mi vida y a TODOS MIS SEGUIDORES!!!”, expresó del Castillo en su cuenta de Instagram. Allí también se manifestó el propio Chide García que respondió a la publicación diciendo “Siempre DIOS por delante de todo lo que hacemos amorrrr mío!”.