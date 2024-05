¡Dijo que sí!: así se fue la romántica pedida de matrimonio de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’

El emotivo momento se vivió rodeado de los 13 famosos que aún continúan en competencia - crédito Canal RCN

Como dijo Carla Giraldo durante las promociones del sorpresivo momento “el amor está en el aire” en La casa de los famosos Colombia. Los seguidores esperaron horas para poder ver el emotivo encuentro entre Ignacio Baladán y Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, esperando escuchar el “sí acepto” de la creadora de contenido a la petición del uruguayo.

Previo al ingreso del chef a la casa estudio, a la creadora de contenido se le vio emocionada anhelando escuchar la voz de su pareja en cualquier momento de la competencia. Asimismo, Natalia Segura lució espectacular en un vestido tipo enterizo en color negro con cortes asimétricos en su cintura y como marca la tendencia de la temporada, con flecos en la parte de las piernas.

La caleña optó por un vestido negro de flecos y con cortes en la cintura para acentuar su figura - crédito @joseeeluis0/X

Su cabello negro lo llevó completamente liso y con un maquillaje marcado por sus labios en color rojo encendido. En sus pies, como ha sido habitual a lo largo de la permanencia en el reality, La Segura llevó unas sandalias a juego con el atuendo que llevó y acorde a la movilidad reducida que presenta en ocasiones por sus quebrantos de salud.

Previo al encuentro con su prometido, Natalia Segura se despachó en elogios por el chef uruguayo: “Mi novio es una persona espectacular, es la persona que más me ha amado en mis 31 años. A mí me gusta todo de mi novio. ¡Te Amo!”.

Qué dijo el mejor amigo de La Segura

En redes sociales comenzó a surgir el rumor de que Ignacio Baladán no habría planeado la petición de matrimonio, sino que todo habría formado parte de una estrategia para subir el rating del programa del Canal RCN. Incluso, los seguidores de La casa de los famosos hicieron referencia a que también sería un acto improvisado del uruguayo con la creadora de contenido.

Javier Cardona aseguró que el uruguayo venía planeando hace meses la sorpresa - crédito @gue_stephanie/X

Por eso, Javier Cardona, mejor amigo de la influencer, publicó un video en las diferentes plataformas digitales en el que afirmaba que Baladán venía planeando desde hace meses la pedida de mano de Segura. Por otro lado, aseguró que no ingresará con el chef a la casa estudio, pero sí estará atento desde afuera de la reacción de la caleña: “Muchachos efectivamente ... Voy a estar en ese vidrio pegado viendo todo porque esa muchacha se va a ir pa’ atrás. Desde que yo la conozco sé que su mayor sueño es casarse”, afirmó el también creador de contenido.

Así fue la pedida de mano

Momento en el que Ignacio Baladán llega a la casa estudio para pedir matrimonio a La Segura - crédito Canal RCN

El anhelado momento llegó e Ignacio sorprendió a su ahora prometida con una noticia que no esperaba. Los famosos estaban sentados en el sofá de la casa estudio, por lo que Cristina Hurtado pidió que todos se dirigieran a la terraza; sin embargo, instantes previos al encuentro, La Segura sufrió un percance con una de sus piernas que por poco le impide unirse al encuentro.

El Jefe pidió que los famosos se ubicaran en dos filas, los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha, ya que en el centro había una pasarela y en el fondo se divisaba una silla a la que fue invitada la caleña a sentarse de primera. Fue en ese momento en el que el máximo líder de la casa estudio ordenó que todos quedaran congelados.

La Segura dijo que sí a Ignacio Baladán - crédito Canal RCN

“Así me gusta verte, como la reina que sos”, inició diciendo Baladán, mientras le pedía a su prometida que no se moviera para que no la sancionaran. Posteriormente, contó todo el proceso que tuvo para poder llegar hasta ahí a pedir su mano en matrimonio.

Y agregó: “¿Quería pedirte que te cases conmigo?, mientras El Jefe autorizó que ella y solo ella se pudiera mover y en grito dijo “¡Sí!”.