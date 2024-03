Jhonny Rivera confesó que su expareja le fue infiel: “Yo corté de raíz y ella me buscaba en la casa”

El artista contó la historia tras su canción ‘El intenso’ -crédito @jhonnyrivera/Instagram

El reconocido cantante colombiano Jhonny Rivera, un destacado intérprete de la música popular y ranchera, reveló la verdadera historia detrás de su éxito El intenso. A diferencia de lo que muchos de sus fanáticos pensaban, el cantautor aclaró que la inspiración detrás de esta canción proviene de una experiencia personal, en la que él terminó una relación debido a una infidelidad por parte de su expareja, que insistía en buscarlo pese a la ruptura.

Te puede interesar: Alzate y su esposa sufrieron un accidente en carreteras de La Guajira: estos son los detalles

La confesión del músico colombiano fue a través de las historias en su cuenta de la red social Instagram, en donde constantemente tiene diálogo con sus seguidores permitiéndoles conocer más a fondo el proceso creativo del artista y la realidad detrás de sus letras.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Jhonny Rivera lanzó su canción ‘El intenso’ en el 2008 -crédito Colprensa

De acuerdo con Jhonny Rivera, su exnovia lo buscaba en la casa:”Yo la bloqueaba, era desesperante. Ella me llamaba de otros números y me decía ‘está bien, que no le fuera a colgar, que por lo menos le susurrara porque ella necesitaba saber que yo estaba ahí’”. Esta situación vivida por el artista contradice la percepción inicial de muchos de sus seguidores, quienes creían que El intenso describía una historia de desamor en la que el propio Jhonny era quien no podía superar la separación.

Te puede interesar: Jhonny Rivera relató momento desagradable durante un viaje: “No falta el payaso”

“Yo terminé una relación porque mi novia me fue infiel y yo corté de raíz y ella me buscaba en la casa. Otro día me dijo ‘yo no sé a qué santo rezarle para olvidarlo’ … la historia es larga”, agregó el cantante pereirano.

El artista colombiano contó la historia tras su canción ‘El intenso’ - crédito Jhonny Rivera/YouTube

“Yo prometí, hasta juré que nunca más te volvería a molestar, qué pena, pero no me aguanté. Yo no sé a qué santo rezarle, qué amuleto colgarme para que me ayude a olvidarte y no volverte a molestar. Yo sé que te molesta ver mi nombre alumbrando tu teléfono porque sabes que ahí está de nuevo el intenso”, expresa una estrofa de la exitosa canción del ibaguereño lanzada en 2008.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños es su propia psicóloga en la Casa de los famosos: “No tienes que justificar nada, eres perfecta”

El impacto del padre del también cantante Andy Rivera en el género de la música popular y ranchera colombiana es indiscutible. El éxito continuo de sus canciones desde sus inicios hasta la actualidad y también la conexión especial que ha cultivado con su audiencia a través de su carisma y autenticidad le ha permitido conservar un reconocimiento a nivel nacional.

El cantante de música popular es considerado uno de los máximos exponentes del género - crédito Colprensa

¿Cuál es la historia de la canción ‘Culpables’?

El cantante Jhonny Rivera y su novia Jenny López lanzaron una colaboración juntos llamada Culpables. El sencillo de la pareja de cantantes tiene un mensaje a todas las personas que critican su relación debido a su diferencia de edad de 29 años.

“Nosotros (los cantantes) vivimos de ustedes, si ustedes van a YouTube, si ustedes van a los conciertos… entonces, a mí en lo personal, sí me importa lo que ustedes piensen, porque yo vivo de ustedes (...) Por eso nace la canción Culpables, respondiéndole, sin ser groseros, respondiéndole a toda esa gente que nos critica”, reveló el destacado cantante colombiano a través de sus redes sociales.

Jhonny Rivera y Jenny López hicieron una colaboración juntos con la canción ‘Culpables’ - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La letra de la canción de Jenny López y Jhonny Rivera expresa su amor sin importar lo que digan los demás: “Somos culpables de amarnos sin medidas, nos cruzamos en la vida y nos resbala lo que digan... Entre más nos juzguen más nos amaremos. Jenny López... Jhonny Rivera te amo”.

El tema de los colombianos que nació por los comentarios negativos fue todo un éxito. En la actualidad, la artista de 21 años maneja las críticas con tranquilidad: “Ahora me siento muy bien, muy tranquila, muy feliz y en calma. Creo que la marea ya bajó un poco, pero cuando todo esto se hizo público (su relación con Jhonny Rivera), no puedo negar que fue un poco difícil para mí entrar en redes sociales y encontrar gente un poco cruel con sus comentarios. Gracias a Dios, eso ya pasó”, expresó en sus redes sociales.