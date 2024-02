⁠Esposa de Falcao reveló si tendrá más hijos con el futbolista: ya tienen cinco

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló si tendría otro hijo junto al futbolista - crédito @falcao/Instagram

La pareja conformada por Radamel Falcao García y Lorelei Tarón causó interacciones en las redes sociales por las especulaciones sobre la expansión de su familia.

Estas interacciones surgieron por las propias declaraciones de Lorelei Tarón, que a través de un diálogo con seguidores en su cuenta de Instagram, aclaró el futuro de la familia en cuanto a un nuevo bebé.

La cantante argentina declaró abiertamente: “Heaven es nuestra última bebé. Por mi parte, tendría más, pero ya no puedo, he tenido cinco cesáreas”. La respuesta de la esposa del futbolista colombiano pone fin a las especulaciones sobre la posibilidad de un sexto hijo para la familia García Tarón.

La decisión de la pareja está fuertemente influenciada por consideraciones de salud relacionadas con las cesáreas previas que ha tenido Tarón, limitando su capacidad para tener más hijos.

Las opiniones de los usuarios estuvieron divididas, porque algunos internautas exclaman que su labor es fácil al tener ayuda de niñeras, mientras otros expresaron su amor por la familia: “Con razón si ella no los cuida así hasta yo jajaja”; “Antes ha sido un riesgo más de 2 cesáreas”; “Virgen Santísima los admiro, yo con una sola y me enredo 😩”;, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Contrario a lo que algunos comentarios acerca de su situación económica, Lorelei enfatizó en las redes que no cuentan con una niñera para cada uno de sus hijos, aclarando que “la nana soy yo”.

La familia García Tarón está compuesta por cinco pequeños: Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y Heaven. Desde su encuentro en una iglesia evangélica en Buenos Aires en 2006, su amor ha florecido, llevándolos a contraer matrimonio en 2007 y posteriormente a renovar sus votos en 2018. Falcao, reconocido por ser el máximo goleador histórico de la selección Colombia, ha compartido muchas alegrías y desafíos junto a su esposa, quien, además de su carrera como cantante, ha asumido con amor y dedicación el rol de madre y cuidadora principal de sus hijos.

“Confieso que no nos pusimos un número de hijos. La verdad, se fue dando y por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien. Sin embargo, cuando llegó Jedi pensamos que sería bonito tener otro varoncito, pero al final eso no lo decidimos nosotros. Las niñas, además, nos pedían que tuviéramos otro”, confesó la cantante argentina en una entrevista para la revista Semana.

La esposa del colombiano confesó para el medio que ser mamá “es una bendición enorme y yo amo ser mamá”, pero también tarta de continuar su carrera como solista: “Con mi equipo puedo todo, porque, la verdad, sola no podría. Además, les inculco lo mejor a mis hijos. Voy paso a paso como un elefante, lento pero seguro. Con el tema de mi carrera, siempre he ido muy despacio, porque no es fácil complementar el tema del fútbol con la música. Hemos tenido nueve mudanzas, pero mi prioridad es la familia”.

Para la artista argentina su prioridad es su familia, es por esa razón que no le molesta las mudanzas que les ha tocado realizar por la carrera profesional del jugador samario: “Todo es con buena actitud. No me puedo quejar porque si lo hago no daré lo mejor para mi familia. Lo que le hace bien a mi esposo es bueno para todos, porque al final nosotros dependemos de él, de su estabilidad, de que pueda estar jugando, de que esté bien. Los niños se van adaptando. Estoy agradecida porque estamos unidos y porque mi esposo no se va a ningún lado sin nosotros”, agregó para el medio.