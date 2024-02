Sobrino de Diomedes Díaz arremetió contra Elder Dayán por no dejarlo subir a la tarima: “Eres un casa sola”

Vallero Díaz habló sobre el desplante que recibió por parte de su primo Elder Dayán - crédito cortesía oficina Gus Rincón

Al Vallero Díaz, sobrino de Diomedes Díaz, lo sacaron ‘a las patadas’ de la discoteca La Mulata, en Bucaramanga. El bochornoso escándalo se durante un concierto del cantante Elder Dayán, cuando su primo quiso subir a saludarlo.

Te puede interesar: Así conoció Elder Dayán a su padre Diomedes Díaz y por esta razón nunca cantó con él: “Le tuve miedo”

A través de sus redes sociales, el también artista vallenato se pronunció frente al hecho y lanzó pullas al hijo del Cacique de La Junta por no haber intervenido por él. “No te olvides que somos sangre y eso no se hace con la familia”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Elder Dayán contó lo duro que fue iniciar su carrera bajo la sombra de su padre y la de Martín Elías

En video quedó registrado el momento en el que los guardas de seguridad retiran por la fuerza a ‘el Vallero’ del lugar en medio del concierto de Elder Dayán, a quien se ve cantando al fondo y que, según su primo, se dio cuenta de toda la situación y aun así no hizo nada para impedirlo. “No sé si fue él o su equipo que me mandó sacar, pero todos vieron lo que pasó y no les importó”.

El Vallero Díaz, sobrino de Diomedes Díaz lanzó duras pullas contra Elder Dayán por no intervenir por él cuando lo sacaron a las patadas de un concierto suyo en Bucaramanga - crédito @cantavallenato/Instagram

Luego de las imágenes se hicieran virales en los diferentes portales especializados en música vallenata, Díaz salió a dar la cara para aclarar lo sucedido ya que los internautas pensaron que estaba pasado de tragos o que habría protagonizado una pelea.

Te puede interesar: Martín Elías Jr reveló su fortuna: esto es lo que le durarán, en años, las herencias de su padre Martín Elías y su abuelo Diomedes

Según el artista, quienes grabaron el vergonzoso episodio solo publicaron la parte en la que se ve como lo toman entre varios hombre por la espalda y lo cargan hasta la puerta.