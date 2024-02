Ella es Johana Velandia, la segunda eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La comediante y empresaria alcanzó reconocimiento en redes sociales por su liderazgo en el empoderamiento de las mujeres con sobrepeso - crédito La casa de los famosos Colombia/Facebook

Durante las últimas dos décadas, Colombia vivió un notable auge en lo que se refiere a los comediantes fogueados en el formato de stand up comedy. Poco a poco las ciudades principales del país fueron forjando sus propias escenas orientadas a cultivar esta forma de comedia —a menudo orientada al humor negro—, y desde el principio hubo un predominio masculino en ese ámbito.

De forma paulatina las mujeres se han ido ganando un espacio para expresar su visión del mundo mientras despiertan las risas del público cada noche, y entre ellas ha destacado la figura de Johana Velandia, también conocida en redes sociales como Una gorda ahí.

Velandia es bogotana, pero se mudó a Villavicencio hace más de una década y fue en la Puerta al Llano donde dio sus primeros pasos en la comedia. Unos pasos que de la noche a la mañana la pusieron en el espacio más importante de la comedia en Colombia.

“La primera vez que hice un show me fue mal porque no tenía idea, así que hice un taller para saber más del tema”, señaló durante una charla con el Periódico del Meta. La segunda vez el resultado fue notable, y para la tercera vez ya estaba entre las participantes de Sábados Felices.

Johana estuvo hasta en siete oportunidades en el tradicional programa de Caracol Televisión, y a partir de entonces su figura alcanzó un perfil destacado en redes sociales. Buena parte de sus rutinas —y en particular la más popular de ellas, Lo que callamos las gordas—, se centran en el empoderamiento de las mujeres de talla ancha.

Además de sus rutinas, Johana adquirió reconocimiento en el extranjero gracias a la viralización de sus Gordiconsejos en vivo, en los que responde inquietudes de su público relacionados con sexualidad y la vida en pareja, que le han permitido presentarse en México o Estados Unidos.

Uno de los sellos distintivos que le permitieron proyectarse en plataformas digitales es su uso del lenguaje. Se caracteriza por ser muy coloquial y sin complejos cuando debe recurrir a una grosería, lo que sumado a su agudeza y picardía a la hora de fabricar remates le han permitido labrarse una notable reputación que derivó en incursiones empresariales.

En efecto, en 2022 lanzó su marca El secreto de la gorda, con el que busca vender productos que contribuyan al bienestar sexual. El primero fue un energizante que garantiza un mejor rendimiento del usuario en la cama. Aunque inicialmente era unisex, más tarde se desarrollaron versiones diferenciadas para hombres y mujeres, y Johana hasta tuvo la oportunidad de colaborar con la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, en la promoción del energizante.

Johana hizo una colaboración con Esperanza Gómez para promocionar su energizante sexual. No sería la última vez que trabajarían juntas - crédito @unagordaahi_/Instagram

Johana es madre de dos hijas, de 16 y 19 años de edad. Una de ellas es Maria Alejandra, la mayor, la que más reconocen sus seguidores, ya que constantemente se refiere a ella como La Bendi y es la encargada de coordinar sus eventos. Incluso, ha logrado convencerla para que aparezca en sus videos, pese a que ha manifestado que ella suele ser tímida.

Aunque no han faltado los retos como madre, la humorista no tiene dudas sobre cómo debe funcionar su relación con ellas, especialmente con La Bendi. “Uno tiene que hablarle mucho a los hijos, con total sinceridad y transparencia, porque todo está a un clic y a la vuelta de la esquina. Con mi hija hemos tenido esa confianza y ella me cuenta el lugar en el que va a estar y las personas con las que va a estar. Siempre está muy pendiente la una de la otra”, indicó al medio departamental.