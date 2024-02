Otro golpe para Atlético Nacional: lo compararon con un equipo “chico” de la Liga Betplay

Con el uso de juveniles en Atlético Nacional como prioridad desde 2023, el proyecto deportivo de los directivos ha estado plagado de críticas por los malos resultados - crédito Atlético Nacional

Lo que ha pasado con Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2022, cuando comenzaron los problemas por resultados y los cambios de técnicos, es una constante suma de críticas, actos vandálicos y presiones por parte de la hinchada, así como exentrenadores y viejas glorias de la institución.

Te puede interesar: Barras bravas de Nacional protestarán contra Jhon Bodmer y la dirigencia: así será la manifestación

Uno de esos exjugadores, de los más recordados en el cuadro verde, comparó al club con uno de los equipos llamados “chicos” en el fútbol colombiano por su proyecto deportivo, que se enfoca en la promoción y potenciación de los canteranos, asociados con hombres de experiencia, para conseguir títulos y venderlos al exterior.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Atlético Nacional presentó a su técnico: nueva apuesta por un entrenador joven

Desde que el conjunto antioqueño lleva a cabo ese proceso, han tenido tres entrenadores, un título de Superliga y Copa Colombia, pero sin un estilo de juego exitoso, muchos problemas con la nómina y actualmente los resultados dejaron de acompañar, lo que provocó la salida de Jhon Bodmer.

¿En qué se convirtió Nacional?

Luis Alberto Fajardo es uno de los jugadores más recordados en Atlético Nacional por ganar la Copa Libertadores en 1989, la Copa Interamericana 1990 y el campeonato colombiano de 1991, además de su participación en la selección Colombia que triunfó en el mundial de Italia 1990.

Te puede interesar: Jhon Jairo Bodmer se va de Atlético Nacional: ya se tiene su reemplazo

Sin embargo, actualmente se encuentra decepcionado de la institución por la manera como los directivos la lideran, sobre todo porque no se sabe cuál es el objetivo del proyecto que realizan con la promoción de varios juveniles, algunos de ellos con buenas condiciones, pero expuestos por los malos resultados.

“Envigado se convirtió en el ídolo de Atlético Nacional, ellos quieren emular lo que ejecutan allá y me parece que Nacional es una institución que ya está creada, y lo que ha ganado no está para eso”, fueron las palabras del Bendito Fajardo durante una entrevista en Caracol Radio.

Envigado es el equipo que se destaca hace 20 años con la promoción de varias figuras colombianas a nivel internacional - crédito Colprensa

El exjugador explicó que aprecia mucho la oportunidad que se le da a los canteranos, varios de ellos destacando en la Liga Betplay, pero no sería suficiente para ganar: “Los jóvenes están para ganar partidos, pero los títulos que Nacional requiere lo ganan son combinados con gente de bagaje, que ya tengan un nombre. Me parece que la nómina que Nacional tiene no está para esos grandes objetivos”.

Sumado a eso, para Fajardo solo hay dos jugadores que lideran en Nacional: “Dorlan Pabón pasó por una lesión muy delicada, me parece que Jefferson (Duque) ha intentado entregar lo mejor. Los dos grandes que yo observo en Atlético Nacional son Dorlan Pabón y Jefferson Duque, de resto han querido darles responsabilidades difíciles a los jóvenes”.

“Nunca lo había visto en Atlético Nacional”

El Bendito Fajardo explicó en la emisora radial que la crisis deportiva de Nacional en 2024 es algo inédito para él, sobre todo porque el equipo siempre se acostumbró a ganar: “Ha pasado por altas y por bajas, pero cuando han ocurrido las bajas, el club ha sido muy resiliente, ha sabido solucionar las difíciles situaciones que en su momento le han tocado y yo creo que Nacional merece un mejor camino, porque es la institución más grande de Colombia y en Sudamérica es un equipo muy importante”.

“La gente que lo invita a realizar un trabajo, seguramente de buena fe, pero uno cuando hace una apuesta, ojalá siempre ganara uno, pero en este caso no se ganó y Nacional tiene que saber que quien dirija los destinos de un club tan importante debe tener los pergaminos. El profe demostró que de pronto su desconocimiento de un club grande lo ha llevado a cometer muchos errores. Espero que el profe siga madurando y en algún día regrese pensando de otra manera”, añadió.

El entrenador de Atlético Nacional, Jhon Bodmer, renunció por "motivos de seguridad" - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El exjugador finalizó diciendo que “en lo ejecutivo, me parece que llevan una gestión perfecta, pero para ejecutar una perfecta función, me parece que en lo deportivo deben tomar buenas decisiones y me parece que no las tomaron, Nacional no está siendo claro en los conceptos. Nacional cree que un técnico con mucha juventud, una cantidad de jóvenes en el campo de juego y han demostrado que al final los jugadores jóvenes no han participado en Copa Libertadores”.