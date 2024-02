Luis Sandoval sigue apartado del Deportivo Cali: Medellín dio nuevos detalles de su fichaje

Luis Sandoval podría dejar el Deportivo Cali - crédito @AsoDeporCali/X

El Deportivo Cali es uno de los pocos equipos que está disfrutando de una reciente actualidad amable en la Liga BetPlay I-2024; sin embargo, en los despachos se están jugando otro partido, con la posible salida del delantero Luis Sandoval, en el que no ven el panorama del todo positivo.

Te puede interesar: Así va la tabla de la Liga BetPlay I-2024: Deportes Tolima es líder solitario tras vencer al Junior

Hace un par de semanas se dio a conocer que el ‘Chino’ Sandoval habría rechazado una oferta de renovación con el conjunto azucarero debido a la llegada de una posible oferta del Deportivo Independiente Medellín y ahora desde la administración paisa confirmaron su interés.

El presidente del club, Daniel Ossa, en conversación con Deportes Caracol se refirió sobre la situación actual del club en cuanto a fichajes se refiere y allí apareció Sandoval en carpeta. Sobre su posible fichaje, el dirigente afirmó que están a la espera de que el jugador pueda solucionar su situación contractual con los caleños para incorporarlo al equipo:

Te puede interesar: Jugadores de Envigado señalados de hacer ‘show’ explicaron su actuación: “Nunca quisimos perder tiempo”

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

“En carpeta tenemos tres opciones y él está en esa carpeta, consultamos condiciones con su representante, cómo era el tema contractual y se junta con una no renovación, por lo que quedamos entredicho. Él tiene un tema por solucionar y lo de nosotros es solo una pregunta de un jugador que es vistoso, importante y que en algún momento quisiéramos que llegara a la institución”

El Deportivo Independiente Medellín está interesado en el fichaje de Luis Sandoval - crédito @AsoDeporCali/X

Sin embargo, dejó claro que aquellos rumores que incendiaron a los hinchas del Cali, sobre un precontrato ya firmado, son totalmente falsos y que ninguna acción contractual con Sandoval se ha iniciado por parte del cuadro Poderoso:

Te puede interesar: Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2024 tras la fecha 7: Atlético Nacional salió de los ocho

“Eso no se ha hecho por parte de Independiente Medellín”.

Sandoval cuenta con un contrato vigente con el Deportivo Cali hasta junio de 2024 y en aquel punto podrá incorporarse al cuadro antioqueño en condición de agente libre. Incluso contando con que le quedan menos de seis meses en su vinculación, este ya es libre de negociar con otros equipos; no obstante, todavía tiene disposición para escuchar contraofertas de los vallecaucanos para extender su estadía allí.

El malestar sobre la decisión de Luis Sandoval de no continuar en el cuadro azucarero reside en que la institución caleña decidió apostar por él cuando estaba en el punto más bajo de su carrera. El futbolista había sido liberado por el Junior debido a problemas de indisciplina y el Cali lo ayudó a volver a su mejor forma.

Sandoval sigue entrenando con el primer equipo, pero no es convocado

Luis "Chino" Sandoval ha mostrado grandes actuaciones con Deportivo Cali - crédito Colprensa

En conversación con Caracol Radio, uno de los compañeros de Sandoval, Isaac Camargo, entregó detalles de cómo se está viviendo la tensa situación del ‘Chino’ en el club y afirmó que el artillero sigue entrenándose con el equipo profesional:

“Ya es un tema más personal. Nosotros tratamos de entrenarnos, de cumplir los objetivos. Estamos más enfocados en el tema de entrar a los ocho, mantenernos arriba en la tabla. Nos arropamos en ese tema. Él está entrenando con nosotros igual. El equipo como tal está con el objetivo claro de mantenernos arriba”.

No obstante, a pesar de estar todavía vinculado al plantel mayor, el técnico Jaime de la Pava no lo ha tenido en cuenta para los últimos choques del verdiblanco. Ya son un total de dos partidos en los que Sandoval no ha sido convocado y esta tendencia podría llegar a repetirse en lo que queda del semestre si no llegan a un pronto acuerdo.

En las victorias ante Atlético Nacional y Deportivo Pasto, el ‘Chino’ ha estado ausente y los buenos resultados que han conseguido cosechar, son la prueba de que tal vez no lo necesiten en el plantel.