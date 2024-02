Darcy Quinn arremetió contra Margarita Rosa de Francisco: “Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de Miami?”

La periodista y la actriz colombiana se lanzaron varios dardos en la red social X - crédito Colprensa - @Margaritarosadf/X

En un intenso intercambio de declaraciones en la red social X (antes Twitter), la reconocida actriz caleña Margarita Rosa de Francisco y la prestigiosa periodista Darcy Quinn, locutora de La FM, se enfrentaron recientemente en un debate público que generó varias interacciones en la plataforma digital.

De manera específica, esta polémica inició con puntos sensibles relacionados con el proceso de selección de la nueva fiscal General de la Nación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia. La locutora Darcy Quinn puso el foco en las posibles implicaciones éticas de que Amalia Pérez, que ocupara dicho cargo. “Si Amelia Pérez es elegida fiscal estaría impedida frente a todas personas a quien insultó, calumnió o emitió concepto su esposo... lo dice esta sentencia”, señaló Quinn.

La actriz colombiana defendió al esposo de Amelia Pérez - crédito @Margaritarosadf/X

La actriz caleña que usa sus redes sociales para opinar de la política colombiana respondió el trino de Quinn: “Entonces la Corte no tiene criterio. ¿Por qué aprobó la terna? ¿Por qué votan a la doctora Amelia? 23 magistrados analizan tres hojas de vida hace seis meses. ¿Ahora los tuiteros tienen que hacerles el trabajo?”.

El comienzo de este encuentro virtual ocurrió cuando Margarita Rosa defendió a Gregorio Oviedo, esposo de Amalia Pérez, ante críticas que se han originado en diversos medios de comunicación respecto a sus comentarios sobre periodistas y opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro. La actriz cuestionó la atención mediática hacia Oviedo por parte de periodistas como Darcy Quinn, sugiriendo que existen temas más relevantes de los cuales ocuparse. “¿Por qué no hablan más bien de esto @Melquisedec70, @darcyquinnr y demás periodistas escandalizados con el esposo de la doctora Amelia?”, escribió.

Darcy Quinn sacó a relucir el trabajo de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el consulado en Miami - crédito @Margaritarosadf/X

El intercambio escaló cuando la periodista cuestionó la opinión de la colombiana, además, sacó a relucir el empleo de su hermana en el consulado de Miami (Estados Unidos), insinuando un posible conflicto de interés. “Desde donde trinas hoy ? Desde los cayos ? Porque no nos hablas de tu estatus de asilada en USA ? Asilada y perseguida por quien? Háblanos del puesto que tiene tu hermana en el consulado de Miami?”, escribió Quinn.

Margarita Rosa de Francisco, por su parte, defendió fervientemente a su hermana: “He hablado lo suficiente. Ella está haciendo lo que le corresponde hacer como la excelente persona y trabajadora que es. A ella se la merece ese consulado y este gobierno —dinamitado por dentro por gente traidora y que no hace su trabajo bien—por la excelente gestión que está llevando a cabo y el buen ambiente que ha generado entre sus compañeros que la quieren y aprecian su excelente disposición y labor. Ojalá tengas la oportunidad de ser atendida por semejante funcionaria, quien no establece diferencias políticas para servir a cualquiera de sus connacionales con la diligencia que se merecen “.

Margarita Rosa de Francisco defendió a su hermana de las palabras de la periodista Darcy Quinn y también aclaró su supuesto asilo en Estados Unidos - crédito @Margaritarosadf/X

Asimismo, la reconocida actriz caleña habló de su propia situación personal y aclaró que no está asilada: “Trino desde diferentes partes del mundo porque he empezado a trabajar en una serie de televisión. No estoy asilada. Vivo hace quince años con mi compañero holandés en un país capitalista porque no soy comunista. Mi militancia consiste en querer que el sector olvidado de Colombia tenga los privilegios que vos y yo tenemos. No es más”.

Este torbellino de declaraciones extrañamente culminó con un saludo y “abrazo” por parte de la artista colombiana, quien dejó en claro que conoce que la periodista Darcy Quinn y ella no tienen la misma posición política, pero reconocía a la destacada comunicadora por su gentileza: “(...) Un abrazo, eso sí, mi querida Darcy. Aunque nuestras orillas políticas sean distintas reconozco tu gentileza conmigo siempre”.