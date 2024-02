Yeison Jiménez compartió un video suyo de hace 12 años y sorprendió con su cambio físico: “Antes no eras tan lindo”

El cantante compartió un video en el que se puede evidenciar su enorme cambio físico - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más destacados del país. A lo largo de su extensa trayectoria, ha cosechado éxitos, con canciones como Aventurero, Tenías razón, Ya no, mi amor, Por qué la envidia, No tengo ni necesito, Maldita traga, Bendecida, entre muchos otros. Gracias a su arduo trabajo y disciplina, se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados en Colombia.

Recientemente, el artista de Manzanares, Caldas, compartió un video en sus redes sociales que sorprendió porque mostró cómo ha sido su evolución musical. El cantante quiso recordar cómo grababa uno de sus grandes éxitos, Cómo duele, hace 12 años, y esto, como era de esperar, generó muchos comentarios en las redes sociales.

“Hace 12 años un día como hoy andaba ensayando y ya tenía este ÉXITO! #COMODUELE 🤭 jajaja 🤣”, comentó Yeison Jiménez en la publicación que ya cuenta con más de 35 mil reacciones. Algunos de sus fanáticos destacaron el enorme proceso que ha tenido a largo de sus trece años de carrera musical, otros resaltaron el enorme talento que tiene y otros se fijaron en su notorio cambio físico.

En el video, se puede ver a Yeison Jiménez con un peinado más bajo, una camiseta roja y unos jeans, una vestimenta muy diferente a la que suele usar hoy en día. Esto llamó la atención de sus fanáticos, quienes notaron los enormes cambios físicos que ha experimentado el cantante de música popular a lo largo de estos años.

El cantante caldense está feliz tras haber anunciado sus tres más grandes presentaciones en Colombia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Muchos de los comentarios de sus seguidores señalaron: “Te veías más viejo hace 12 años 😂”; “Tan bello, has cambiado mucho”; “Jaja tenía más carne un huevo felicidades”; “Se nota el cambio, hoy estás mas lindo, pero lo mejor es que no has cambiado tu mente ni alma”; “tranquilo nadie fue bonito en los años pasados 😂😂”; “estas cambiado, pero sigues siendo el mismo”; “Antes no eras tan lindo, pero ahora eres espectacular, bendiciones”, “No tenias nada que perder, así es 👏🏽 mi admiración siempre 🤠”; “Qué emoción ver su propia evolución y sentirse feliz por creyó y persevero en su sueño😍”; entre muchos otros.

Hace algunos días el mismo Yeison Jiménez realizó un anuncio que lo llenó de emoción y que dejó con una enorme expectativa a sus fanáticos. El cantante de 32 años confirmó que realizará tres presentaciones muy especiales y que sin duda alguna tendrán un enorme impacto en su carrera musical: el Movistar Arena de Bogotá, La Macarena en Medellín y la plaza de toros de Manizales.

El cantautor colombiano anunció una gira de conciertos en Bogotá, Medellín y Manizales - crédito @yeison_jimenez/Instagram

y inicio el sueño más grande de toda mi carrera, en estos 15 años de llevarles música y alegría siempre soñé con llegar a estos tres escenarios! Es mi momento y quiero compartirlo con ustedes, por eso quiero pedirles que me ayuden a cumplir este GRAN SUEÑO! Vamos a celebrar juntos TODA MI HISTORIA MUSICAL, cantando como sabemos, CON EL CORAZÓN!

En el video que compartió en sus redes sociales, el cantante destacó la gran importancia que tiene este anuncio para él. En compañía de sus hijas, el artista respondió a la pregunta de cuándo empezó a cantar, a lo que contestó: “tenía 19 años cuando comencé a grabar, estaba cantando en los buses y un señor me dijo ‘tú tienes una muy bonita voz’ y comencé cantando en una plaza de mercado. Era casi imposible llegar a ser cantante”.

Posteriormente el artista colombianos mencionó: “El objetivo principal es que esta sea la noche Jimenista, nadie se imagina qué va a pasar esa noche, es más, ni siquiera yo, estoy preparado para lo que estamos haciendo”.