Mariam Obregón respondió a las críticas por declaraciones de La Tremenda en su pódcast: “Pequé por sapa y por pendeja”

Mariam Obregón aseguró que tiene un equipo de trabajo que publica todos sus videos y que por eso la entrevista con La Tremenda quedó en su canal de YouTube - crédito @mariamobregon/X

Toda una polémica se generó en redes sociales por las revelaciones que hicieron Daylin Montañez, conocida como La Tremenda, y su hoy esposo, Luis Jordan Galvan Julio, en el pódcast de la creadora de contenido venezolana Mariam Obregón. En la entrevista, la influenciadora cucuteña aseguró, entre risas, haber drogado a su pareja para someterla a prácticas sexuales no consentidas. Sin embargo, luego de recibir múltiples críticas, ambos se disculparon y aclararon que lo dicho en el programa fue para generar tráfico en el video.

Te puede interesar: Quién es La Tremenda, la ‘youtuber’ que confesó que por marketing dijo haber drogado y violado a su esposo

A pesar de sus explicaciones, los señalamientos han continuado y, además, terminaron salpicando a Obregón, por haber brindado un espacio en su pódcast a La Tremenda. Pues, en la entrevista, preguntó por una historia en específico, que fue la que generó la oleada de críticas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Polémica en redes: La Tremenda drogó y abusó de su pareja, “toca por las malas”

La creadora de contenido venezolana quiso conocer a detalle el relato de cuando Montañez depiló a Galvan Julio. Sin embargo, la respuesta, al parecer, no era la que esperaba. La Tremenda contó que desde hace tiempo quería experimentar una nueva práctica sexual con su esposo y que él no quería, entonces agregó una sustancia en su bebida para dormirlo. Cuando llegaron a casa, depiló su parte trasera y cumplió con su cometido. “Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, detalló en su momento.

Sobre esto, Obregón aclaró, en un video publicado en Instagram, que desconocía el hecho de que todo había sucedido sin el consentimiento del compañero sentimental. “Alguna vez, esta pareja fue a mi casa, a mi apartamento, hace como tres años, y me contaron esta historia. Pero, jamás me la contaron como me la contaron en el pódcast”, detalló.

Mariam Obregón se disculpó haber publicado la entrevista con La Tremenda, en la que confesó haber agredido sexualmente a su pareja - crédito @mariamobregon/X

Además, luego de escuchar parte de lo ocurrido en la entrevista, la creadora de contenido se mostró sorprendida y recalcó a La Tremenda que no fue correcto: “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, dijo. La cucuteña respondió: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

Te puede interesar: Andrea Valdiri se “agarró” por el ramo en la boda de ‘La Tremenda’: “Doña ordinaria en todo su esplendor”

A pesar de eso, el contenido salió a luz. Obregón admitió que fue un error el haber permitido que se divulgara, pero aseguró que no fue solo su responsabilidad. “Yo no estoy al mando de eso, yo tengo un equipo, que son unos switchers, que se encargan, básicamente, de dejar el video listo y en seguida se sube a YouTube. Si se dan cuenta, prácticamente, ese pódcast no tuvo edición, porque la única posproducción que pidió La Tremenda para que ese pódcast saliera fue que se eliminara una parte donde ella hablaba de algo, de unos influenciadores”, añadió.

Dailyn Montañez reveló haber sometido a prácticas sexuales no consentidas a su pareja, luego de haberlo drogado. Luego aseguró que todo fue mentira - crédito @refisaall/X

La cantidad de señalamientos y de noticias al respecto instaron a La Tremenda y a su esposo a salir a desmentir lo dicho y a disculparse por ello. “No es verdad, nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos problemas en la relación, como todas las parejas, pero jamás he llegado a estas situaciones con mi pareja. No me siento orgullosa, vi la entrevista y la verdad siento pena de mí misma por decir esas cosas”, dijo Montañez en un video.

También señalaron que solo querían que al video le fuera bien en YouTube y que, en su papel de “influencers”, buscaron generar esa polémica. “Yo no tengo idea de si esto es marketing, si es real o no es real. (sic) Pequé por sapa y por pendeja, de andar diciendo: ‘cuenten, cuenten’”, precisó la creadora de contenido al respecto.

Entonces, Obregón se disculpó con sus seguidores y todos aquellos que pudieron llegar a ver la entrevista. “Yo les pido disculpas por haber prestado mis redes para que contaran una historia así, porque entiendo que realmente hay personas que sí viven esto y que no hay que normalizarlo, y que, por su puesto, que la violencia entre parejas está mal”, expresó.