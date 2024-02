Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Colombia

1. Griselda

Narra la vida de Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la combinación letal de encanto y salvajismo insospechado de Blanco la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la "Viuda Negra".

2. The Tourist

Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja llevar por la atracción del romance, pero en poco tiempo él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intriga y peligro.

3. La última familia ninja

Años después de abandonar sus formidables vidas como ninjas, una familia desestructurada retoma sus misteriosas misiones para plantarle cara a una amenaza inquietante.

4. One Day (Siempre el mismo día)

Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, el 15 de julio de 1988. Ella es una chica de clase trabajadora que sueña con hacer del mundo un lugar mejor. Él es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante los siguientes veinte años, las vidas de ambos se cruzan y separan, su amistad se debilita o se refuerza y comparten la risa y el romance, el dolor y la alegría. Pero por fin, un día, ambos se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba delante de ellos.

5. Warrior

Drama ambientado en el mundo de las artes marciales mixtas. Un veterano de Vietnam (Nolte) abandona el boxeo para trabajar en una fundición de acero. Sus graves problemas con el alcohol han destrozado a su familia, pero llega un momento en que, arrepentido, deja la bebida y decide entrenar a su hijo más joven (Tom Hardy) para que participe en un torneo de artes marciales, en el que se enfrentará a su hermano mayor (Joel Edgerton).

6. Escuela para señoritas Al Rawabi

En la prestigiosa escuela para señoritas Al Rawabi, las alumnas marginadas que sufren acoso traman una serie de arriesgados ataques para vengarse de sus torturadoras.

7. Preparadas, listas, ¡amor!

En un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el Gobierno.

8. Cautivar a un rey

Lee In es un príncipe, su hermano mayor es el rey Lee Sun, quien se preocupa mucho por él. Lee In, que promete lealtad a su hermano mayor, es tomado como rehén por la dinastía Qing. El rey Lee Sun pronto ve la lealtad de su hermano menor como una traición y comienza a odiarlo, debido a esto Lee In soporta un profundo dolor emocional. Lee In conoce a un jugador desconocido de baduk que apuesta en sus juegos y queda completamente fascinado por el jugador de baduk. Debido a las circunstancias, Lee In se convierte en el rey, ocupa la posición más alta y es una persona fuerte, pero internamente está triste y débil. Cuando Kang Hee Soo estaba ganando fama como una desconocida jugadora de baduk, conoció al Príncipe Lee In y se enamoró de él. A través de un vórtice del destino, se convierte en espía y se acerca al rey para vengarse.

9. Machos alfa

La abolición del patriarcado se acerca. En plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida.. pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo.

10. Belleza Verdadera

True Beauty Después de ver vídeos de belleza en Internet, una tímida fanática del cómic domina el arte del maquillaje y ve cómo su posición social se dispara cuando se convierte en la chica más bonita de su escuela, literalmente, de la noche a la mañana. ¿Pero su estatus de élite será de corta duración? ¿Cuánto tiempo puede ella mantener su "yo real" en secreto? ¿Y qué hay de ese chico lindo que le gusta? ¿Te imaginas si se enterara de la verdad? Lee Su Ho es el único que ha visto su rostro desnudo, quien no solo es uno de los mejores estudiantes, sino que también llama la atención de todas las chicas que lo rodean. A pesar de su popularidad, Lee Su Ho tiene un lado tímido, se pone rojo brillante cuando se avergüenza y dice cosas que lamenta. Por otro lado están Han Seo Jun, un chico alto y atractivo como un modelo, rudo a primera vista pero también con un par de secretos; y Kang Su Jin, una diosa en toda regla, al menos físicamente hablando.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.