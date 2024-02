El francés que Polo Polo reportó como asesinado estaba ebrio e inconsciente

Miguel Polo Polo volvió a generar polémica al referirse a la Universidad de Antioquia como una "cloaca de terroristas" - crédito - Álvaro Tavera/Colprensa.

El lunes 19 de febrero, través de las redes sociales, desmintieron una publicación del representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que en su cuenta oficial de X aseguró que a un turista europeo lo asesinaron en la capital de Bolívar y de esta manera aprovechó para cuestionar una vez más al Gobierno Nacional.

“Este un francés asesinado en Cartagena ¿Y así pretendía volver a Colombia una potencia turística? Ahora sí que nadie va a querer venir a Colombia (sic)”, trinó en la tarde.

En la misma publicación, el congresista de las comunidades afrodescendientes reiteró sus duras críticas en contra del presidente de la República.

“¿Señor @petrogustavo esta es su potencia mundial de la vida? Vergüenza debería darle estar demandando al Estado, del cual usted es jefe, por “persecución” a su familia, en vez de ponerse los pantalones y frenar la ola de violencia y homicidios. Primero un americano y ahora esto (sic)”, sostuvo en la red social, junto con una fotografía de la aparente víctima en el piso.

Trino de Polo Polo con información falsa. (@MiguelPoloP / X)

Pues resultó que el hombre al que se refería el servidor público “no estaba muerto, sino de parranda”, y, para rematar, tampoco era oriundo del viejo continente, sino que se trata de un colombiano que fue trasladado por protección por las autoridades debido al estado de exaltación en que se encontraba, al parecer, por el exceso de ingesta de licor, según evidencia un video que obtuvieron en exclusiva en la emisora La W Radio.

“Ahora sí me ‘enchuquicé' y llévenme a donde me tengan que llevar. Ya le tengo chapeada la cara (...) Yo apoyo a la Policía, pero a la real, los que se la ganan (...) no a los que están haciendo retenes para ganar plata (...) Se está llevando es a un empresario”, le gritaba con improperios, y con un problema de habla, a uno de los uniformados que atendió la situación.

No es la primera vez que el representante Polo Polo tiene controversiales expresiones en redes sociales, de hecho esto le costó estar inmerso en un proceso penal por injuria y calumnia en contra del exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar.

Se trata de dos trinos que publicó en X en los que aseguró que el político, escudero del jefe de Estado, estaba vinculado con el financiamiento de la Primera Línea, así como era responsable de que dos de sus extrabajadores se quitaran la vida.

“Gustavo Bolivar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel (...) financió la primera línea que quemó a Bogotá en el “paro” y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía (sic)”, fueron algunos de los apartes de su publicación durante la campaña para las elecciones territoriales en octubre del año pasado.

El exsenador señaló, luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera la correspondiente indagación, que había intentado conciliar con el congresista en tres ocasiones, pero Polo Polo no accedió, así que decidió continuar con el proceso, ya que consideró que fue difamatoria y afectó su aspiración política en la capital colombiana.