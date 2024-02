René Higuita mostró su “humilde” finca en Antioquia, tiene un museo con cosas de Pablo Escobar y Maradona

Higuita vive en una finca cerca a la sede deportiva de Nacional - crédito Colprensa

Luego de dejar el fútbol, René Higuita se ha consolidado como entrenador de arqueros; esto, sumado a su fama a nivel mundial por jugadas como El Escorpión, hicieron que durante varios años trabajara en el exterior, principalmente en Arabia.

Esto se mantuvo durante varios años, hasta que en 2017 Higuita recibió el llamado de Atlético Nacional —club en el que es ídolo en Colombia—, por lo que retornó al país y se radicó en Antioquia para ser parte del staff técnico del club Verdolaga, en donde además de trabajar con los guardametas del equipo, también es parte de los principales eventos públicos de la institución.

Por fuera de los problemas que tuvo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que adquirió en los 90 y que fue tomada por el Estado, actualmente Higuita está radicado en Guarne (Antioquia) en donde cuenta con una finca con una casa de dos pisos que queda cerca a la sede deportiva de Nacional.

Hasta el momento se sabía poco de esta propiedad, pero el exguardameta decidió revelar los detalles de la vivienda que comparte con su esposa al programa La Red de Caracol TV; sin embargo, afirmó que “es una casa humilde, pero muy llena de amor”.

Durante una entrevista con Carlos Vargas, Higuita, presentó los dos pisos de este inmueble, pero destacó principalmente un museo privado que tiene con las camisetas que intercambio durante su carrera y las que ha recibido por parte de algunas figuras internacionales.

“Son recuerdos que me han dejado mis amigos o los rivales con los que yo he cambiado camisetas. Acá ya es parte de hace cinco o seis años que estoy con Atlético Nacional y de Selección Colombia, algunos guayos, por allá hay unos tenis de Pablo Escobar, unos guayos de Maradona, etcétera, etcétera, etcétera”, afirmó Higuita sobre los elementos que colecciona.

Higuita guarda en su museo unos guayos que le regaló Maradona - crédito EFE

Sumado a esto, René guarda múltiples fotografías en las que está junto a sus excompañeros en la selección, artistas como Vicente Fernández o inéditos recuerdos familiares y de su vida, pero profundizó durante el tiempo que estuvo en prisión, afirmando que lo que más recuerda era que sentía impotencia al ser inocente.

“Rabia, porque uno no había hecho nada, entonces uno decía “si esto le pasa a Higuita que lo conocen, que no le estará pasando también a otros”, pero entra uno a una realidad, no todos los que están en la cárcel son culpables”, afirmó el exfutbolista.

Sobre la vivienda, por fuera del espacio construido, René cuenta con un espacio verde en el que comparte junto a sus amigos y familiares, además de recordar su paso por el fútbol profesional, ya que cuenta con una pequeña cancha para divertirse en sus tiempos libres.

En el primer piso está la sala, el comedor, la cocina, un área común y un bar con diferentes bebidas; mientras que en la segunda planta están las habitaciones, destacando la principal que comparte junto con su esposa, la cual tiene un baño privado con tina y un sofá de gran tamaño junto a su cama.

Desde su vuelta a Colombia, René Higuita ha estado ligado a Atlético Nacional - crédito Colprensa

Sobre su lugar favorito de la casa, Higuita destacó que es una barra que tiene en la cocina, ya que aprovecha los tiempos en que están cocinando para ir “picando” junto a su esposa.

“Yo lo que hago es sentarme acá, como están haciendo la comida, voy cogiendo y como son dos me hago con doña Magnolia”.

Por último, el exfutbolista destacó cómo conquistó a su esposa, recordando que desde que la conoció tomó la decisión de regalarle perfumes, lo que ha convertido en una tradición con la que continúa en cada uno de sus viajes.

“Esta es como una cuarta parte de todas las lociones que le he traído, y si no hay una flor, y si no, entonces hay un beso. Yo soy feliz con lo que le gusta a doña Magnolia”, puntualizó Higuita a La Red.