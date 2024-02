Cintia Cossio aseguró que su hijo Thiago sabe que ella tiene Onlyfans: así le contó al niño de 8 años

Cintia Cossio confesó que su hijo sabe que ella es una influencer y que tiene Onlyfans - crédito @soycintiacossio/Instagram

La reconocida influenciadora paisa Cintia Cossio, hermana del también creador de contendido Yeferson Cossio, dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar que su hijo Thiago, de tan solo 8 años de edad, sabe que ella tiene Onlyfans.

Te puede interesar: Cintia Cossio reveló por qué fue su éxito en ‘Onlyfans’ y los otros negocios con los que factura

“Yo le explico todo para que cuando grande no se sorprenda de nada”, con estas palabras la influencer empezó contando cómo le explicó a su pequeño a qué se dedica ella y en qué consiste su trabajo, incluido que tiene una cuenta en la reconocida plataforma para adultos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Yina Calderón arremete contra Westcol por comentario fuera de lugar: “Yo no monto gordas a mi carro”

De acuerdo con las declaraciones de la Cintia, a su hijo Thiago le ha tocado entender sobre la marcha que pertenece a una familia famosa con una vida pública, gracias a su trabajo en las redes sociales. “Él se ha ido acostumbrando a que nos pidan fotos y nos paren en la calle, pero al principio tenía muchas preguntas al respecto, por eso no le oculto nada para que se adapte”.

Cintia Cossio afirmó que su hijo sabe que ella tiene Onlyfans - crédito @tropicanacolombia/Instagram

La influenciadora nacida en Medellín, Antioquia, pasó por la cabina de la estación radial Tropicana, en donde respondió sin pelos en la lengua todas las preguntas que le hicieron los oyentes de la emisora.

Te puede interesar: Westcol respondió a la demanda de Yeferson Cossio: “Perdón no pide ni satanás”

Una de las dudas que causó mayor controversia al punto que la publicación realizada por este medio en Instagram tuvo que bloquear la opción de los comentarios fue, qué consejos le da ella como madre a su hijo respecto al tema de las redes sociales, su enseñanza y cómo lo protege de los malos comentarios.

La respuesta de Cintia causó polémica, ya que ella no solo comentó que le habla directo sobre el tema sino que también le explicó que ella tiene Onlyfans.

“¡Wow! obviamente es muy chiqui, entonces apenas le estoy haciendo entender de a poquitos qué son las redes sociales. él antes cuando era más bebé si tenía la duda de por qué nos pedían fotos y demás, pero yo le dije que más adelante iba a entender, pues estaba muy pequeños todavía”.

La adoración de los Cossio

Pese a que la familia de Cintia y Yeferson lleva un ritmo de vida en el que exponen su privacidad. Todos se han esforzado en mantener al margen la imagen del más pequeño y quien llegó para convertirse en el consentido de la casa.

Cintia Cossio presumió en sus redes sociales una fotografía de su hijo Thiago, que sufrió un leve incidente con su ropa de nieve - crédito @soycintiacossio/Instagram

“Yo a Thiago desde muy pequeño le inculqué que los niños no tienen porque saberlo todo, que hay cosas que van aprendiendo con la edad. Entonces, cuando no le quiero contar algo, él mismo ya me dice, mamá cierto que cuando sea más grande me dices”, añadió.

Al mismo tiempo la creadora de contenido agregó que ha ido cultivando en su hijo lo que son las redes sociales y lo que significan, pese a que todavía no entiendo lo que hacen sus padres y tíos. “Él sabe que es TikTok, Instagram, X, Onlyfans y conoce para que funciona cada una, sin embargo no las tiene todavía”, detalló Cintia.

¿Cómo conoció a Jhoan López?

A pesar de que Cintia Cossio ya terminó su relación con el deportista y padre de su hijo, relató la forma en la que nació su relación, la que definió como algo de toda la vida.

Cintia Cossio y Johan López, pareja de influencers colombianos - crédito @jhoanlopez/Instagram

“Mis papás y los de él son contemporáneos, se conocen de siempre y tuvieron los hijos al tiempo, entonces Johan y yo crecimos juntos”, aseguró la creadora de contenido que puso fin en 2023 a una relación de doce años con el ahora manager de influencers con quien tuvo a su hijo Thiago.

“Cuando tenía como 15 años ya empezamos a molestar y nos hicimos más amigos, en realidad fue Yeferson el que se dio cuenta que entre nosotros estaba surgiendo algo, yo le tenía más miedo a mi hermano que a mis propios padres. Ya cuando él nos aceptó formalizamos el noviazgo y no nos volvimos a separar hasta ahora”, añadió Cossio.