La comuna 13 busca dejar atrás el dolor y la marca de la muerte: “Colombia no es Pablo Escobar”

La comuna 13 se compone de 22 barrios - crédito Infobae

Luego de que fuera uno de los sitios más peligrosos del mundo en los 80 y 90; tras la muerte de Pablo Escobar, Medellín se ha transformado. La comuna 13 es uno de los ejemplos más relevantes de ello, ya que al mes recibe alrededor de 130.000 turistas.

A pesar de esto, el espacio, que es conformado por 22 barrios, aún tiene sectores en los que sigue presente la violencia y la lucha de territorios, por lo que Zazza el italiano, un creador de contenido europeo que visita sitios peligrosos, tomó la decisión de mostrar a sus seguidores la cara oculta de la comuna 13.

Durante su recorrido, el creador de contenido afirmó que resaltaba el cambio de la comuna, pero que sus seguidores le habían informado que esta solo era una parte de lo que en realidad pasaba en este lugar, sumado a que existían testimonios de dolor sobre la Operación Orión.

“En este video intento mostrar la cara real de la comuna 13, pero también la parte turística maravillosa”, afirmó el italiano.

Cabe recordar que tras la muerte de Escobar, el poder en Medellín fue asumido por el Bloque Cacique Nutibara, haciendo que en la Operación Orión (2002), se registrara una efímera unión entre grupos paramilitares y el Ejército Nacional para acabar con los grupos criminales (con presunta presencia de guerrilleros) que operaban allí, lo que terminó con 88 homicidios, 12 personas torturadas y alrededor de 370 detenciones arbitrarias; además, aún hay registro de 92 personas desaparecidas.

A pesar de la transformación que ha tenido este lugar, aún hay espacios peligrosos en la comuna - crédito Zazza el italiano / YouTube

La mayoría de residentes en la comuna afirmaron que en comparación con los 90 y 2000, la comuna 13 era totalmente diferente; sin embargo, aun en la actualidad debían tener precaución en algunos sitios, principalmente porque sigue siendo un espacio que se formó como invasión.

“Todos los trabajadores tenían que subir juntos; había que llamar y avisar antes de uno entrar o salir o si no lo prendían a uno a bala”, afirmó un hombre que vive en la comuna 13.

Respecto a las huellas de la violencia, le mostraron a Zazza algunas barandas y paredes que aún tienen marcas de balas, lo que para ellos es un recuerdo de los peores momentos que tuvo la zona hace unos años; a pesar de la violencia, algunas personas resaltaron la importancia de Pablo Escobar en la conformación de algunos barrios en la ciudad.

“Nunca hubo felicidad, nunca hubo paz… Pablo Escobar fue uno de los que fundó este barrio”.

Hay partes de la comuna que conservan las huellas de la violencia - crédito Zazza el italiano / YouTube

Entre los testimonios recopilados por el italiano, la mayoría eran respecto a historias sobre balaceras que se registraron en la comuna. Esto ha generado molestia en algunos residentes, que afirman que las historias son adaptadas por los guías para comercializar con su dolor.

“Colombianos matamos colombianos, esto era una guerra eterna entre el narcotráfico y el Estado, hay mucho dolor, todavía existe mucho dolor. Nunca vamos a olvidar a nuestros muertos, Colombia no es Pablo Escobar, Colombia no es Cocaína, somos cafeína, no cocaína”, afirmó uno de los residentes al creador de contenido.

Una de las historias que más llamó la atención del italiano fue sobre la muerte de Sergio Céspedes, un menor que fue víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. En homenaje al pequeño fue instalado un rodadero con el que se busca que los niños puedan jugar en libertad por fuera de la violencia.

“Cada rincón simboliza algo, si quieres conocer todo esto tienes que vivir cinco años, hay mucho sufrimiento, cosas positivas, la comuna 13 es un mundo dentro de otro mundo como es Colombia… Es una manera divertida de recordar un momento tan trágico”, aseguró el youtuber.