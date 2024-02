Imagen de Luis Díaz está siendo utilizada para estafas con inteligencia artificial: “Multiplica tu inversión en pocas horas”

Múltiples videos con la imagen del extremo han sido viralizados en redes sociales - crédito Reuters / Redes sociales

La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, y aunque uno de sus objetivos es facilitar el trabajo en algunas tareas, desde su llegada ha sido utilizada para otros propósitos, principalmente en redes sociales.

Te puede interesar: Roban 26 millones de dólares a una empresa con la técnica de engaño deepfake: de qué se trata

Por fuera de las tendencias como “Mi primera chamba” o la creación de pósters con el estilo de Disney, la inteligencia artificial ahora estaría siendo utilizada para buscar estafar a personas incautas y para esto, los criminales utilizan la imagen de algunas celebridades.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: En Colombia, siete de cada diez candidatos miente en su hoja de vida, según un informe

Hace unos meses se hicieron públicas las denuncias por una estafa que estaba siendo promocionada con la voz de Yeferson Cossio en redes sociales por medio de una IA; sin embargo, esto ha escalado y en redes sociales y ahora se ha vuelto viral un video con la imagen de Luis Díaz promocionando lo que sería una estafa.

Este tipo de videos son llamados Deepfake, archivos de video, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan originales.

En el video se utilizan fragmentos alterados con la imagen de Luis Díaz - crédito DPA Peter Byrne/PA Wire/dpa

En el video también se hace suplantación de la presentadora de Noticias Caracol Alejandra Murgas, ya que el audiovisual inicia como si se tratará de la presentación de una sección del noticiero.

Te puede interesar: Ola de violencia en Santa Marta deja seis jóvenes muertos en cuatro días

“El delantero Luis Díaz concedió una breve entrevista en la que también habló de su nuevo proyecto con Daniela Reyes, creado para ayudar a la población de Colombia”, son parte de los audios creados con inteligencia artificial.

Después de esto, se presenta una entrevista alterada del extremo del Liverpool y la selección Colombia, en donde de manera fraudulenta parece que el futbolista estuviera promocionando un emprendimiento que, se afirma, es proyectado para las personas con menos recursos de Colombia.

“Crecí en una familia pobre y quiero ayudar a los colombianos. Daniela y yo creemos que todos pueden ser independientes, económicamente y sin límites. Creamos este proyecto para cambiar vidas. Solo necesitas teléfono e internet para participar. Seguro y rápido, multiplica tu inversión en pocas horas”, es la parte alterada con la voz de Luis Díaz.

En la grabación se busca promocionar lo que sería una estafa con una grabación alterada de Luis Díaz - crédito redes sociales

Este tipo de estafas no solo incluye fragmentos de noticieros y celebridades, ya que también aparecen falsos testimonios de familias en el exterior con los que se busca generar confianza de los usuarios en redes sociales.

“Gracias a Luis y Daniela, gracias a su proyecto pudimos resolver todas nuestras dificultades financieras y ahora tenemos suficiente dinero y tiempo para pasar con nuestros hijos”, es uno de los fragmentos del video.

A pesar de que hay partes en los que se observa de manera evidente que se trata de una grabación falsa, usuarios resaltaron que el público objetivo de este tipo de estafas son los adultos mayores o personas que no utilicen con frecuencia el teléfono, por lo que recomendaron compartir el video y alertar a sus familiares sobre estos nuevos métodos criminales.

De la misma forma, resaltan que el video fue visto como parte del contenido que es promocionado con pago de publicidad en redes sociales, lo que aumenta el número de personas al que puede llegar.

“El video del deepfake es una pauta paga en Meta. Eso quiere decir, que Meta aprobó un anuncio con la imagen falsa de Lucho Díaz”, “Yo he visto varios así en las redes, creo que no solo es con Luis Díaz, lo más triste es que las personas posiblemente caigan en estas estafas” o “Esto verdaderamente me asusto, en poco tiempo ya no vamos a poder creer en vídeo o noticia”, son algunos de los comentarios al respecto.