Desde Salma Hayek hasta Carlos Vives: estos fueron los mensajes que recibió Shakira por su cumpleaños

En las redes sociales y en las calles de Colombia, la barranquillera fue homenajeada en su cumpleaños 47 - crédito Julio Muñoz/EFE y @SonyMusicCol/X Julio Muñoz/EFE y @SonyMusicCol/X

Como viene siendo usual en los últimos años cada vez que llega el 2 de febrero, las felicitaciones y las muestras de cariño hacia Shakira en su cumpleaños han predominado en redes sociales. Desde celebridades y clubs de fans hasta personas del común aprovecharon para recordar a la artista colombiana que cumplió 47 años.

Te puede interesar: Silvestre Dangond dijo que el artista más grande de Colombia es Diomedes Díaz: “Ni Shakira, ni Juanes”

Uno de los primeros en pronunciarse fue uno de los amigos más cercanos de la colombiana: el cantante español Alejandro Sanz. En sus cuentas oficiales, el madrileño publicó un recuerdo de una presentación de 2008 en Saturday Night Live en la que interpretaron juntos La tortura. “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el artista de 54 años. Bizarrap se sumó con un sencillo mensaje dirigido a la responsable de su mayor éxito viral, publicado en sus historias de Instagram.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Shakira le mandó ‘vainazo’ a Piqué en su cumpleaños

La cuenta oficial de Unicef también aprovechó para recordar a su Embajadora de Buena Voluntad, reconociendo su labor filantrópica a través de su fundación Pies Descalzos. “UNICEF celebra el cumpleaños de nuestra embajadora de buena voluntad, @shakira! Su compromiso incansable con niños y niñas inspira al mundo. ¡Feliz cumpleaños, Shakira!”, escribió.

Alejandro Sanz y Bizarrap estuvieron entre las celebridades que felicitaron a Shakira a lo largo de la jornada - crédito @alejandrosanz y @bizarrap/Instagram @alejandrosanz y @bizarrap/Instagram

Salma Hayek dejó una singular felicitación para Shakira en su cuenta de Instagram. Por un lado, subió un video en el que aparecía emulando el hipnótico movimiento de caderas de la barranquillera, mientras completaba su rutina de ejercicio. Por otro lado, en la descripción del reel no solo felicitó a la colombiana en su día, sino que hizo una singular advertencia sobre la rutina que acababan de ver. “Si no tienes sangre latina o árabe, no intentes esto en casa”, escribió.

La actriz recordó a la colombiana y lanzó una advertencia a sus seguidores - crédito @salmahayek/Instagram

El más destacado de la jornada sin duda fue Carlos Vives. En sus redes sociales el samario compartió un video compartiendo en el escenario acompañado de unas palabras que demuestran todo el respeto que le profesa el intérprete de La Gota Fría a la barranquillera. “Niñita de la pollera, gracias por regalarle tu gracia al mundo, te quiero y me da alegría verte sonreír ¡Feliz cumpleaños!”, escribió.

El cantante samario escribió un sentido mensaje para su amiga y colega Shakira - crédito Carlos Vives/X

El sello Discos Fuentes tampoco se olvidó de la cantante, pero eligió recordarla con uno de los artistas más importantes en la historia de la disquera. Concretamente, subieron el momento en que durante un Carnaval de Barranquilla, Shakira compartió tarima con Joe Arroyo para interpretar Te olvidé ante miles de espectadores. “Hoy, en el cumpleaños de Shakira, queremos recordar este hermoso video, cantando a dúo con nuestro gran Joe Arroyo, un homenaje al maestro y a la ciudad de Barranquilla. Felicidades en tu día, reina”.

Te puede interesar: Premios Grammy 2024: cuándo y dónde ver la ceremonia en la que el país tiene gran representación

Por último, el expresidente Juan Manuel Santos publicó en su cuenta de Instagram un video protagonizado por su primera nieta Celeste, de cinco años, en la que canta una canción de Shakira para celebrar su natalicio. “Feliz cumpleaños @shakira, te desea Celeste”, escribió el exmandatario.

El expresidente publicó en sus redes sociales un video de su nieta cantando uno de los temas de la barranquillera - crédito @juanmanuelsantos/Instagram

Hasta las calles celebraron el cumpleaños de Shakira

Algo especialmente llamativo de la celebración en esta oportunidad fue que incluso fue objeto de una activa campaña en las calles colombianas, particularmente en Bogotá. Por ejemplo, Sony Colombia lanzó varios carteles en distintos puntos de la capital con frases alusivas a las letras de la cantante. Una de las más recurrentes fue “Tú más que nadie mereces ser feliz”, uno de los versos de su clásico Día de enero.

Algo similar hizo el Movistar Arena, que proyectó un mensaje de felicitación dedicado a la barranquillera por su cumpleaños. Es así que en las luces de la parte exterior se veía el nombre de Shakira proyectado, mientras que en una de sus pantallas se proyectó un mensaje dirigido a la cantante: “Tú más que nadie mereces ser feliz. Feliz cumpleaños, Shakira”.