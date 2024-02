Camilo Sánchez reveló detalles de su vida en pareja y los problemas que le ha traído con su mamá

El comediante estuvo en una entrevista con sus papás y su novia, y reveló detalles inéditos de su vida en pareja y la relación con su familia - crédito la_chismosa_news / Instagram

Camilo Sánchez hace parte de los comediantes detrás de Fucks News, una producción digital que desde su inicio ha generado controversia, pero también popularidad en Colombia, debido a que en muchas ocasiones se han visto inmersos en polémicas al abordar temáticas de interés general con algo de “humor ácido”.

Te puede interesar: Esta fue la millonada que ganó Camilo Sánchez en Sábados felices: “Tanta plata y me la retuvieron”

En una reciente entrevista con el también humorista Alejandro Riaño, conocido por su personaje Juanpis González, Camilo Sánchez y su novia Valeria Triana compartieron detalles íntimos sobre su vida privada y sus perspectivas respecto a la paternidad.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

¿Cuál es el trastorno que sufre la novia de Camilo Sánchez?

Durante la conversación, frente a una audiencia en vivo, revelaron que Valeria Triana sufre de ansiedad social, una condición que influye significativamente en su día a día y en las decisiones de la pareja, incluida su elección sobre los hijos. Esta revelación surgió en el contexto del programa Juanpis Live Show, un espacio conocido por abordar temas con un humor particular.

Sánchez contó que su novia sufre de un trastorno y además detalló por que no tendría hijos con ella - crédito dejemequieto / Instagram

Sánchez inició diciendo: “Valeria tiene ansiedad, debí pensarlo antes de invitarla a pasar”, a lo que ella respondió: “Tengo ansiedad social”. Juanpis se sorprendió, pero supo llevar la conversación con su acostumbrado estilo: “¿Tienes ansiedad social? ¡Mie…, esto es un mie… todo (risas)!”. El personaje de Riaño le preguntó a Valeria cómo hacía para manejar su ansiedad y contestó que lo resolvía quitándose las gafas “así no los veo y no me da tanta…”.

Te puede interesar: Camilo Sánchez reveló que tiene un admirador político de derecha que nadie conocía: “Qué chimba”

Otra duda que le surgió a Juanpis durante la charla, se relacionó con la dinámica de su relación abierta y su experiencia ocasional en bares swinger para hacer intercambio de parejas, tema que manejó con la franqueza característica del espacio: “Es diferente porque voy mentalizada a estar con Camilo… Igual, hace rato no vamos… Hace ratico, pero es una buena experiencia”, respondió Valeria cuando fue cuestionada teniendo en cuenta su trastorno.

La razón por la que Camilo y Valeria no tendrían hijos

Camilo Sánchez explicó las razones detrás de su decisión conjunta con Triana de no buscar la paternidad. Indicó que el temor a que un futuro hijo pudiese heredar su síndrome de Tourette o enfrentarse a la ansiedad de manera más intensa, son factores decisivos para la pareja. Esta honesta admisión ofrece una ventana hacia las complejas consideraciones que enfrentan sobre su salud mental y su relación.

Camilo Sánchez reveló que no tendría hijos con su novia- crédito @dejemequieto/Instagram

“Imagínese tener un hijo con ansiedad, sería una cosa (risas)… me parece muy bonito lo de tener un hijo, eso de ser papá. Pero me daría mucho miedo que un niño saliera con Tourette. Porque podría ser un poco más fuerte que el mío y a mí me fue bien, empecé a hacer comedia, pero a él (eventual hijo) de pronto se trauma y le da muy duro. Por eso decidí no tener hijos”, explicó Camilo.

Mamá del comediante está en desacuerdo con el noviazgo de su hijo

A pesar de las bromas y el ambiente distendido del programa, estas conversaciones descubren aspectos significativos de su vida en pareja que suelen permanecer privados. Adicionalmente, la madre de Sánchez, Liliana Forero, expresó en el mismo escenario su desacuerdo con la relación abierta de su hijo y Triana, subrayando la diversidad de opiniones dentro de la familia respecto a la vida personal de la pareja.

Te puede interesar: Carolina Cruz reapareció junto a su novio y con nuevo look

“Camilo sabe que no estoy de acuerdo, para nada, de su relación abierta… Camilo sabe y le he dicho a Valeria… Allá ellos, él tiene 27 años y no me puedo meter en eso, pero no estoy de acuerdo porque no me parece que hay amor en eso”, expresó la madre del humorista.

Camilo Sánchez, presentador de Fuck News, contó que su mamá no está de acuerdo con la relación que lleva con Valeria Triana - crédito @dejemequieto / Instagram

Este intercambio revelador no solo muestra la complejidad de la relación entre Camilo Sánchez y Valeria Triana, sino también cómo estas figuras públicas abordan temas de salud mental y relaciones personales ante el público. Sus declaraciones destacan la importancia de dialogar abiertamente sobre estas cuestiones, incluso en plataformas de entretenimiento, contribuyendo a desestigmatizar condiciones como la ansiedad social y el síndrome de Tourette.