Estos son los precios para ver a Silvestre Dangond en Bogotá

El urumitero volverá a un concierto en Bogotá luego de haber anunciado su retiro de los escenarios en diciembre de 2022 - crédito diomargarcia1/X

Luego de ser tendencia en redes sociales por una disputa con la cantante inglesa Dua Lipa que crearon los usuarios de internet, el urumitero Silvestre Dangond confirmó su concierto en Bogotá, por lo que se conocieron los precios de la boletería para asistir el 18 de mayo al estadio El Campín.

Te puede interesar: Silvestre Dangond le ganó a Dua Lipa: se presentará en El Campín

El aforo para el concierto estará dividido en once localidades distribuidas en gradas, alta, baja, norte y gramilla, en donde se ubicarán los palcos que tendrán una particularidad, recibirán nombres con referencia a la carrera artística del cantante de vallenato: “Ta’malo”, “Llegó El Poder”, “Cantinero”, “El Reencuentro”, “Entre Grandes” y “Sigo Invicto”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Silvestre Dangond dijo que el artista más grande de Colombia es Diomedes Díaz: “Ni Shakira, ni Juanes”

La organización del concierto de Silvestre Dangond en Bogotá está a cargo de Diomar García Eventos y Stage Eventos, empresas que se han encargado de importantes producciones en Colombia como el Mañana Será Bonito Fest de Karol G; Rebelde Tour, conciertos de la banda mexicana RBD en Medellín y Bogotá, Noches de Palenque de Jessi Uribe en el Movistar Arena de Bogotá y el Tour de los 30 de Carlos Vives.

Los empresarios que encargados del concierto de Silvestre Dangond fueron los responsables de eventos como el Mañana será bonito Fest de Karol G - crédito diomargarcia1/X

La producción del concierto titulado ¡Llegó el poder!, confirmó que la boletería estará disponible al público a partir del 2 de febrero de 2024 a través de la página web de TuBoleta, las cuales, estarán en descuento hasta el dos de marzo.

Precio de las boletas

De acuerdo con la información que compartió Tu Boleta, el precio de las entradas para ver a Silvestre Dangond en el estadio El Campín comienzan en 84.000 pesos en norte y llegan hasta los 7.200.000 en palcos:

Palco Ta´malo: precio con descuento $6.950.000 - precio full $8.330.000.

Palco Llegó el poder: precio con descuento $5.210.000 - precio full $6.250.000.

Palco Cantinero: precio con descuento $4.060.000 - precio full $4.870.000.

Palco El reencuentro: precio con descuento $2.900.000 - precio full $3.480.000.

Palco Entre grandes: precio con descuento $2.330.000 - precio full $2.790.000.

Sigo Invicto (silletería): precio con descuento $214.000 - precio full $256.000.

Oriental baja: precio con descuento $167.000 - precio full $202.000.

Oriental alta: precio con descuento $202.000 - precio full $242.000.

Occidental baja: precio con descuento $202.000 - precio full $242.000.

Occidental alta VIP: precio con descuento $296.000 - precio full $355.000.

Occidental alta: precio con descuento $237.000 - precio full $285.000.

Norte: precio con descuento $84.000 - precio full $101.000.

El descuento en la sección de palcos ubicados en gramilla aplica para el 50% del aforo de cada una de las localidades.

Precios de la boletería para el concierto de Silvestre Dangond - crédito diomargarcia1/X

La emoción de llenar El Campín

En la rueda de prensa en la que se confirmó que Silvestre Dangond cantaría en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el urumitero confesó que siente que su presentación en la capital es todo un reto, aunque también es consciente que muchas personas que viven en la capital lo han apoyado a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: Silvestre Dangond habló de su regreso a los escenarios con un gran concierto en El Campín: “Nunca me imaginé cantando ahí”

“Lo que sembré aquí en algún momento lo comencé a recoger y después de mucho tiempo comprendí todas las pruebas que me pasó en el camino, entonces, para mí El Campín es un reto porque hace unos años pasaba por ahí y siempre lo miré con respeto”.

Localidades del concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín - crédito diomargarcia1/Instagram

Sobre el 18 de mayo, Dangond aseguró que nunca se imaginó tener la oportunidad de cantar en el estadio de fútbol más importante de la capital, por lo que luego de dos años espera reencontrarse con su público de Bogotá.

“A pesar de haber llenado cinco veces seguidas el Movistar Arena con un sold out, nunca se me pasó por la cabeza decir ahora voy para El Campín, nunca, nunca me imaginé cantando ahí. Vamos a darle y aquí estoy, el 18 de mayo, Bogotá, casi dos años sin sentirte ni cantarte y ahí nos vamos a reencontrar nuevamente”.