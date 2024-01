Luis Díaz enchufado: gol y asistencia en la victoria del Liverpool sobre el Chelsea

Luis Díaz marcó el cuarto tanto del Liverpool en la victoria ante el Chelsea - crédito Carl Recine/REUTERS

Por la jornada 22 de la Premier League, el Liverpool recibió la visita del Chelsea en Anfield. El cuadro de Luis Díaz tenía la obligación de conseguir un triunfo para mantener el liderato y extender la ventaja a cinco puntos sobre el Manchester y Arsenal respectivamente.

El ex Junior de Barranquilla marcó el cuarto gol para su equipo sobre los 79 minutos, tras un pase rastrero de Darwin Núñez, que Lucho conectó cayéndose con pie derecho, ganándole la posición al defensor rival.

Reviva el gol de Luis Díaz ante Chelsea

Con el tanto convertido ante los Blu, Luis Díaz llegó a cuatro celebraciones en la Premier League y ocho por todas las competencias con los Reds, que esperan pelear en todos los frentes, teniendo en cuenta que esta será la última temporada de Jürgen Klopp en el banquillo del Liverpool.

Desarrollo del partido

Desde el pitazo inicial, el Liverpool saltó al campo de juego por los tres puntos lastimando por las bandas al Chelsea, que poco poder ofensivo tuvo durante el partido.

La primera celebración del compromiso llegó a los 23 minutos por intermedio de Diogo Jota, que tras un pase de Conor Bradley, se sacó a varios rivales de encima para definir de pierna izquierda.

A los 39 de juego, Bradley puso el 2-0 de pierna derecha tras una asistencia de Luis Díaz. Los Reds tuvieron la oportunidad de irse al vestuario con tres goles a favor tras una falta dentro del área de Badiashile sobre Jota, que se encargó de ejecutar Núñez; sin embargo, el charrúa estrelló la pelota en el travesaño.

En el complemento, la historia no cambió, ya que conjunto de Merseyside mantuvo el dominio sobre Chelsea, que realizó tres variantes para dar vuelta a la historia; no obstante, estas no surtieron efecto durante el desarrollo del segundo tiempo.

El futbolista húngaro, Dominik Szoboszlai se reportó en la red contraria para el Liverpool a los 65 de juego tras un centro de área de Connor Bradley, que el volante, de 23 años, remató de cabeza para extender la ventaja.

Cuando parecía que los Klopp iban a seguir de largo, una genialidad de Christopher Nkunku achicó las distancias tras una asistencia de Chukwuemeka para el francés, que definió de zurda, dejando sin chances a Alisson.

La cereza en el postre la puso el exPorto que selló la victoria para su escuadra que se mantiene en la punta de la Premier League. Díaz fue el segundo con mejor calificación de sus compañeros al recibir una valoración de 8.5 con un 78% de precisión en los pases, de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

Formaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Connoer Bradley, Ibrahim Konaté, Virgil van Dijk, Joe Gomez; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones; Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Díaz.

Entrenador: Jürgen Klopp

Chelsea: Djordje Petrovic; Axel Disasi, Thiago Silva, Benoit Badiashile, Ben Chilwell; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Noni Madueke, Conor Gallagher, Raheem Sterling; Cole Palmer.

Entrenador: Mauricio Pochetino

El domingo 4 de febrero, Liverpool tendrá un choque crucial ante uno de sus escoltas, ya que se medirá en el Emirates Stadium al Arsenal, encuentro válido por la fecha 23 de la Premier League. El encuentro entre Gunners y Reds está programado para las 10:30 a. m. (hora colombiana) con trasmisión de Star+.