Sofía Vergara se sometió al un “test de Spanglish”: ¿olvidó sus raíces colombianas?

La colombiana despejó algunas dudas sobre la palabra que más le cuesta pronunciar, canciones en inglés o español y otros detalles desconocidos - crédito @elle.spain/TikTok

Sin lugar a duda, Sofía Vergara sigue acaparando los principales titulares tras su paso por Madrid, promocionando la serie Griselda. Y es que la barranquillera dejó a más de uno con la boca abierta, después de la “peinada” que le metió al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, cuando intentó “humillarla” por su pronunciación en inglés.

Pero la actriz colombiana no solamente pasó por las pantallas de Antena 3, ya que también se le midió a responder el test Spanglish de la revista Elle, sobre ciertos detalles sobre la cultura norteamericana que difiere de lo latino. La colombiana pasó de ser la estrella del raiting en la noche con su aparición en el seriado Modern Family a convertirse en la narcotraficante colombiana más temida de los setenta.

Los más de 30 años en los Estados Unidos han desencadenado una serie de preguntas entre sus seguidores, quienes tienen la duda si todavía guarda por lo menos “un mínimo de su esencia latina —colombiana— o si todavía existe una palabra en español que le cueste traducir al inglés”. Este cuestionario del medio antes citado también indaga si existe un piropo que le guste, entre otros detalles, que esconde la hermosa barranquillera.

Sofía Vergara se defendió de los ataques que recibió en el programa "El Hormiguero" durante la promoción de "Griselda" - crédito @elhormiguero/Instagram

La primera pregunta tuvo que ver con la música y es que —sin sonar egocéntricos— los colombianos, en especial sus mujeres, tienen un swing en la pista de baile que enamora a más de uno. Por eso, Elle se atrevió a preguntar cuál es esa canción que suena mejor en inglés que en español, a lo que respondió que “las de The Beatles”, porque en su idioma nativo no le gusta como suenan.

Y cómo no hablar de la comida, pues es bien sabido que es lo que más extraña un colombiano cuando sale de su país, por lo que después de 30 años su gusto por el limón sigue chocando en la cultura estadounidense, porque “yo sí le echo limón a todo, me encanta el limón”. Sobre los cumplidos o piropos, Vergara aseguró que el que más le gusta es “¡Ay, mamita linda!” y en inglés ya no se permite hacer cumplidos, por lo que no resolvió esa duda en el clip.

Sofía Vergara durante el estreno de "Griselda", la nueva miniserie de Netflix en Madrid - crédito G3/The Grosby Group

Al interrogante “¿Un gesto latino que en Estados Unidos no entiendan?”, aseguró que hay uno muy colombiano —que no sabe si se use en toda Latinoamérica— es ese que se hace con los dedos de la mano en movimiento “cuando algo duele o cuando algo le da a uno susto […] Todos los americanos me dicen‚ ¿qué es eso? Y les digo que no sé, en Colombia uno hace así”.

Finalmente, entre risas contó qué es lo que más le ha cambiado desde que vive en Los Ángeles, afirmando que “me ha pasado el tiempo, he envejecido, tengo otra talla, otro pelo, otra cara […] He cambiado todo, ya llevo 30 años”.

Esto dijo sobre cómo ser una mujer fuerte

La barranquillera estuvo como invitada en España para promocionar su serie "Griselda" - crédito @elle.spain/TikTok

La colombiana fue una de las invitadas a la cena que realizó Elle España en la que Sofía Vergara fue el centro de atracción para hablar de lo que será la nueva miniserie en la que actúa. La barranquillera dio detalles de cómo ser una mujer fuerte y empoderada en lo que lo primordial es “creer en uno mismo, porque si no crees tú en tí, nadie más lo hará”.

Agregó que la única forma en que una mujer o cualquier persona consigue lo que quiere, es demostrar que tiene seguridad hasta cuando no se tiene.