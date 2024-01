Emmanuel Restrepo, actor de ‘Rigo’, salió herido en un intento de robo

El actor que interpreta a ‘Carmelo’ en la serie ‘Rigo’ intentó defender un robo y resultó lesionado - crédito Emmanuel Restrepo/ Instagram

El actor Emmanuel Restrepo, muy nombrado estos días por su personaje de Carmelo Rendón, en la serie Rigo, fue víctima de agresiones por intervenir en un intento de robo en Bogotá.

El destacado intérprete paisa publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de doscientos mil seguidores, en el que narró que fue testigo de un intento de hurto y su reacción fue defender a las víctimas.

El suceso, compartido en las redes sociales el martes 9 de enero, dejó al actor con lesiones visibles en su brazo y con un susto después de enfrentarse con unos ladrones en un supermercado de la capital del país.

Emmanuel Restrepo fue víctima de agresión por parte de unas delincuentes que intentaron robar un supermercado - crédito @rigobertouran/Instagram

Restrepo relató que los hechos ocurrieron dentro de una cadena de supermercados D1, cuando intentó proteger a las trabajadoras de un establecimiento; sin embargo, los delincuentes terminaron agrediéndolo.

En detalles adicionales proporcionados por el propio Carmelo, el actor evidenció su reacción impulsiva frente al actyo delictivo. En un video corto, mostró las consecuencias físicas del encuentro: moretones en el cuerpo y una notable protuberancia en su brazo. La experiencia también la puso en contexto con la canción ¿Dónde están los ladrones? de la cantante barranquillera Shakira.

El paisa relató breve y directamente la secuencia de los eventos a través de su comentario: “Entraron dos señoras a robar al D1, las trabajadoras de la tienda, que estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas. Adivinen quién terminó metido....”, escribió al inicio.

El actor de la serie Rigo defendió a unas trabadoras de un supermercado y las delincuentes le causaron heridas en su brazo - crédito Emmanuel Restrepo/ Instagram

El también maestro de Arte Dramático, egresado de la Universidad Central, no se explica la razón de su reacción cuando vio el acto de las ladronas, además, le preguntó a sus fanáticos que se podía colocar para curar las heridas que le ocasionaron las delincuentes: “Que alguien me explique por qué a mi la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en este turupe?”.

La comunidad en las redes sociales respondió con mensajes de apoyo y solidaridad hacia Emmanuel Restrepo, quien ha entablado una conexión cercana con su comunidad de seguidores gracias a sus roles en la televisión colombiana. Los fanáticos del actor y de su popular personaje en Rigo, quedaron impresionados por su acto valiente, más aún al saber que Restrepo asumió un riesgo al intentar detener a las ladronas y proteger a las empleadas del supermercado.

Debido a los cientos de mensajes de apoyo que recibió el colombiano en las plataformas digitales, Restrepo publicó una imagen tipo selfie agradeciendo a su audiencia por los escritos de preocupación por las lesiones que recibió y por los consejos acerca de las curaciones de sus heridas: “Gracias a todas las personas que escribieron. Estoy mucho mejor, me puse todo lo que me mandaron. ¡Gracias! Hoy es un nuevo día y aquí vamos”.

El actor Emmanuel Restrepo reveló el estado de su salud después de revelar que unas delincuentes le causaron heridas por defender a un robo - crédito Emmanuel Restrepo/ Instagram

Emmanuel Restrepo ha ganado notoriedad y simpatía por su trabajo en televisión y apariciones públicas, especialmente por su interpretación junto a personalidades como Juan Pablo Urrego, Julián Arango y Ana María Estupiñán.

“Rigo es un proyecto hermoso y apasionado, es la historia del colombiano de a pie que pedalea fuerte y duro por lo que quiere. Está hecho con mucho amor desde todos los frentes: desde su personaje real y protagónico que nos ha dado tantas alegrías (...) Yo defenderé siempre a mis personajes, y lo que diré de Carmelo es sencillo: todos queremos ser como #Rigo; y eso es lo que quería él, igualarlo en todo, lograr su éxito”, expresó el artista paisa a través de sus redes sociales cuando anunció que sería parte de la exitosa serie del ciclista Rigoberto Urán.