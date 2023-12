Atalanta cambió su postura sobre la continuidad de Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel lleva seis goles en 16 partidos con el Atalanta en la temporada, cuatro de ellos por la Europa League - crédito Ciro De Luca/REUTERS

A pesar de jugar más como suplente, Luis Fernando Muriel ha conseguido marcar cuatro goles en tres partidos recientes, destacándose en competiciones nacionales e internacionales. Gian Piero Gasperini, técnico de Atalanta, ha subrayado la necesidad de que el delantero colombiano mejore su condición física a pesar de los recientes éxitos.

El desempeño de Muriel ha fluctuado entre la suplencia y la titularidad, pero su rendimiento goleador no pasa inadvertido, tras sus últimas anotaciones contra el Milan, Raków en la Europa League y Salernitana. Estos logros deportivos también acompañaron la decisión del entrenador de darle un rol más preponderante en las filas del Atalanta.

Pese a las recientes celebraciones en las redes contrarias, Muriel ocupó el banquillo durante la derrota ante el Bolonia, situación que contrasta con sus últimas actuaciones, particularmente con el tanto de taco anotado frente a AC Milan ingresando desde el banquillo, que derivó en la titularidad en la Europa League.

Las declaraciones de Gasperini resaltan el talento de Muriel, pero también la necesidad imperante de fortalecer su estado físico para consolidar su aporte al equipo de Bérgamo.

Luis Fernando Muriel continuará enfrentando el reto de mantener un alto nivel de juego para asegurar su lugar en la escuadra titular del Atalanta. El atacante tendrá que trabajar en las áreas señaladas por su técnico para potenciar su contribución al equipo que aspira a los primeros puestos de la Serie A de Italia y avanzar en las instancias europeas.

De acuerdo con la información del portal digital Tutto Mercato, la continuidad del nacido en Santo Tomás (Atlántico) en la escuadra de Bérgamo es casi un hecho.

“Las renovaciones del Atalanta están casi todas paralizadas. La única prioridad que hay es, posiblemente, llegar a un acuerdo con Luis Muriel. La idea de los nerazzurri es intentar buscar el diálogo con el colombiano, sobre todo después de sus últimas actuaciones que le han devuelto un papel central en el ataque de Gian Piero Gasperini”

Sin embargo, la decisión no depende netamente de Atalanta, dado que el ex Deportivo Cali no es titular indiscutido en La Diosa, lo que podría condicionar su rol en el equipo en el que ha convertido en la presente temporada por todas las competiciones, un total de seis goles.

Desde el mes de enero, la incertidumbre circulaba en torno al futuro del colombiano en el Atalanta, que tiene contrato con la escuadra de Bérgamo hasta junio de 2024.

Gasperini había manifestado previamente que no tenía certezas sobre qué podría suceder con la permanencia del delantero colombiano. Ahora, la prioridad parece haber cambiado y su intención es mantener al jugador, cuya contribución al equipo se ha hecho indispensable. Luis Muriel demostró su valía en repetidas ocasiones, ganándose tanto el respeto de sus compañeros como el de la afición.

La estrategia del Atalanta para “blindar” al colombiano contra estos rumores no se ha hecho pública, pero es común en el fútbol profesional el uso de renovaciones contractuales y mejoras salariales como medidas para retener a los jugadores más valorados. La reputación del delantero colombiano como efectivo goleador, ya sea entrando desde el banquillo o siendo titular, lo convierte en una pieza crucial para el esquema táctico de Gasperini.

El desempeño de Muriel con el Atalanta ha sido notable, con cifras goleadoras que lo colocan en una posición privilegiada dentro de la Serie A. Mientras las negociaciones continúan y las especulaciones crecen, tanto el club como los aficionados se mantienen expectantes respecto al resultado de esta situación, con la esperanza de que el talento del cafetero siga brillando en el Viejo Continente.