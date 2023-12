Juan Guillermo Cuadrado vuelve a preocupar a la selección Colombia: se perdería la Copa América

Juan Guillermo Cuadrado estaría varios meses afuera de las canchas por su lesión en el tendón - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en el Inter por su lesión en el tendón, una molestia que también lo sacó de las últimas tres convocatorias de la selección Colombia y se le vendría un problema mayor, porque está en riesgo de perderse la Copa América 2024.

Te puede interesar: Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este es el último partido de la Tricolor en el 2023

Aunque el colombiano tiene un poco más de minutos en el cuadro italiano, en especial porque disputó sus primeros dos encuentros en la Champions League ante la Real Sociedad y Benfica, tal parece que su estado físico lo tiene al borde del quirófano y arriesgando su continuidad en el equipo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Revolcón en las eliminatorias: próximo rival de Colombia se quedó sin técnico y profundizó su crisis

Queda por saber cuánto tiempo será la baja del colombiano para la temporada 2024, cuando la Tricolor empezará a planear el camino para la Copa América, el Inter seguirá en la pelea por la Serie A y Cuadrado se perdería todo eso mientras se recupera de su lesión.

Una operación complicada

Desde hace un tiempo, Juan Guillermo Cuadrado se esfuerza al máximo para volver a su mejor nivel, pero la lesión en el tendón provocó que quedara relegado al banco y la situación sería peor porque no estaría aguantando el dolor, así que sería operado en los próximos días.

En lo que va de la temporada 2023, Juan Guillermo Cuadrado solo ha jugado nueve partidos y uno de ellos como titular - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Según el medio italiano Calciomercato, el colombiano viajaría a Turku, Finlandia, donde sería intervenido del tendón de Aguiles izquierdo y lo atendería Lasse Lempainen, “que también operó a Leonardo Spinazzola y Alessandro Florenzi”, otros jugadores de la Serie A.

Te puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado, el único colombiano en la Champions League: los demás fueron relegados a Europa League

Un dato a tener en cuenta es que Cuadrado, en caso de llegar al quirófano, tendría un periodo de tiempo inicial de tres meses de recuperación, pero podría ser más largo dependiendo de su estado y eso arriesgaría toda la temporada para el extremo y volante cafetero.

La solución “Neoazzurri”

Ante la situación que Juan Guillermo Cuadrado afronta al terminar 2023, el Inter de Milán no quiere arriesgar su buen camino en la Champions League y la Serie A, por eso contaría con una solución para mantener el buen ritmo y no preocuparse por el colombiano.

Según Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes del fútbol europeo, el director deportivo del equipo, Piero Ausilio, le buscarían un reemplazo al colombiano: “Ficharemos a un jugador para sustituir a Juan Cuadrado en el mercado de fichajes de enero. Estamos en ello”.

Juan Guillermo Cuadrado tendría un reemplazo en el Inter, que contrataría en enero, por su lesión - crédito @FabrizioRomano

Cabe recordar que Cuadrado venía peleando el puesto por la banda derecha con Denzel Dumfries, pero ahora la situación será peor si el Inter consigue otro hombre para ese puesto porque el cafetero será el más perjudicado por su lesión y su contrato acaba en junio de 2024.

Cuadrado es un campeón

Simone Inzaghi, técnico del Inter, habló en rueda de prensa sobre la situación de Juan Guillermo Cuadrado y destacó el sacrificio del jugador para jugar pese a su lesión, en especial en el compromiso contra la Real Sociedad por la Champions League.

Simone Inzaghi elogió a Juan Guillermo Cuadrado por aportarle al Inter pese a su lesión en el tendón - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

“Cuadrado es un campeón, está lidiando con una lesión que nunca ha tenido en su carrera. Todavía tiene dolores, entrenó con nosotros, pero aún no está en buena forma. Sabía de la importancia del partido de hoy y se puso a disposición. Esperemos que su tratamiento le ayude a superar el dolor”, afirmó.

Según el entrenador, el colombiano hace un esfuerzo mayor que muchos de sus compañeros por su molestia en el tendón de Aquiles, comparándolo con dos hombres importantes: “Todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco”.