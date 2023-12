Don Jediondo le hizo ‘un ritual’ a Carolina Cruz para soltar las “malas energías” de Lincoln Palomeque

El humorista le hizo un ritual a la presentadora para soltar su ex, Lincoln Palomeque - crédito Carolina Cruz/Instagram

Don Jediondo y Carolina Cruz se robaron la atención de los televidentes y en las redes sociales tras protagonizar una escena que causó sorpresa en la nueva temporada del programa La vuelta al mundo en 80 risas.

Te puede interesar: Carolina Cruz confesó el dolor que le causó su viaje a Bali: “Lloré, uff”

Durante el primer capítulo, del 12 de diciembre, la presentadora y el comediante viajaron a la isla de Bali, en Indonesia. Los dos partícipes del programa estaban en un spa, dentro de una tina con pétalos de rosas, y Don Jediondo aprovechó para hacerle una “limpieza” a la presentadora de Día a día.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Laura Acuña y Jhovanoty tuvieron un enfrentamiento en un programa de televisión en el que trabajan juntos

En el programa, que mezcla humor y desafíos, Don Jediondo (cuyo nombre real es Pedro González) comenzó a hacerle masajes en las piernas para “eliminar las malas energías”, y siguió mencionando a su exesposo Lincoln Palomeque, padre de los dos hijos de la modelo colombiana.

Los famosos les tocó ser pareja de viaje en el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ - crédito Caracol Televisión/ Instagram

“Fuera Palomeque de este cuerpo, bienvenido el piloto”, expresó el humorista del programa Sábados Felices, refiriéndose a la nueva relación de Carolina Cruz con Jamil Farah. La vallecaucana solo se reía de las ocurrencias de Don Jediondo y al final afirmó: “Es todo un personaje”.

Te puede interesar: Melina Ramírez no estará en La vuelta al mundo en 80 risas y reveló el motivo

El comediante seguía aplicándole jabón a la exreina de belleza, así que ella le cuestionó: “¿Cuánto jabón hechas?”, seguidamente Don Jediondo aseveró que debía limpiar muy bien debido a los años de relación que tuvo con el actor: “Es que la mala energía.. fueron 16 años con Palomeque tengo que echarle harto jabón a esta vaina, quien sabe cuantas malas energías se le han metido por allá dentro”. La modelo entre risas respondió: “Ya no más”.

Los usuarios reaccionaron ante el primer episodio a través de las redes sociales, compartiendo todo tipo de comentarios: “Bienvenido el piloto jajajaja y Caro me contagia con la risa”; “Morí de risa con este par, los mejores sin duda”; “Fueron los mejores del programa”; “Cuánto jabón se gasta, para limpiar todas las malas energías!”, fueron algunos escritos de los internautas.

Carolina Cruz y el humorista Don Jediondo viajaron hasta Bali, Indonesia para la grabación del programa "La vuelta al mundo en 80 risas" - crédito carolinacruzosorio/Instagram

La exreina de belleza confesó que con el compañero de viaje que le asignaron no se aburre debido a sus chistes: “¡Con un compañero así nadie se aburre en un viaje! Carolina Cruz no parará de reír durante esta aventura gracias a las ocurrencias de Don Jediondo”.

Además de la participación de Don Jediondo y Carolina Cruz, La Vuelta al Mundo en 80 Risas cuenta con un elenco de personajes famosos como Laura Acuña, Boyacoman, Jhovanoty, Amanda Dudamel, Laura Tobón, Suso y muchos más, que se enfrentan a desafíos en diferentes partes del mundo. La dinámica del show implica que los participantes realicen sketches cómicos y parodias, llevando a los televidentes a explorar diversas culturas a través del humor.

A pesar de los momentos de risa que vivió la presentadora vallecaucana en el reality de humor, le costó separarse de sus hijos Salvador y Matías: “Es la primera vez que me separaba tantos días de mis hijos, lloré, uff, pero sabía que estarían muy felices de ver el resultado del trabajo de mamá”.

Durante su viaje a Bali, Carolina Cruz experimentó la dificultad de estar lejos de sus hijos por varios días - crédito carolinacruzosorio/Instagram

Sin embargo, Cruz se mostró emocionada con el proyecto del Canal Caracol que le permitió viajar al continente asiático: “Cuando me invitaron a ser parte de este proyecto divino de @caracoltv #LVAMEN80RISAS porque la linda @melinaramirez90 no podía no dudé ni un segundo en decir: SIIIIIIIII”. Además, agregó estar agradecida porque la escogieran para la nueva temporada del programa: “Existiendo muchas posibilidades tenerme en cuenta para esto ha sido LO MÁXIMO”.

Por su parte, Melina Ramírez, quien será remplazada por Cruz, explicó las razones por las que no estará en el reality: “No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con Yo me llamo por esto no pude estar este año”.