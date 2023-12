Nairo Quintana le madrugó al 2024 y ya entrena con el Movistar Team

Nairo Quintana se pone a punto para la próxima temporada con el Movistar Team - crédito Colprensa

No fue un 2023 sencillo para Nairo Quintana, ya que no pudo tener acción en ninguna competencia de la UCI WorldTour, debido a la suspensión que recibió luego de dar positivo por el uso de tramadol durante el Tour de Francia en la edición de 2022, lo que marcó su salida de la escuadra francesa Arkéa Samsic.

Desde que se confirmó su fichaje al Movistar Team, hay expectativa en cuanto al debut del campeón del Giro de Italia en 2014. Lo cierto es que Nairo le madrugó al 2024, y se unió a la pretemporada de su escuadra en suelo europeo.

Desde sus redes sociales, el Movistar Team compartió varias publicaciones en las que aparece Nairoman al que se le ve muy contento con su equipo. “Ya es uno más”.

El ciclista colombiano se prepara para el 2024 - crédito @movistar_team

Quintana confirmó la primera carrera en la que participará en 2024

De acuerdo con la información de Caracol Radio, el boyacense reveló a este medio que correrá la próxima edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que se disputará entre 31 de enero al 4 de febrero de 2024.

Posteriormente, Nairoman espera competir en el Tour Colombia 2.1; sin embargo, el campeón del Giro de Italia en 2014, aseguró que deberá esperar el aval de su escuadra para decir presente en esta carrera que se llevará a cabo entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca entre del 6 al 11 de febrero.

Pedalista español salió en defensa de Nairo Quintana tras su fichaje con el Movistar Team

El corredor español Imanol Erviti, que lleva 12 años en la escuadra ibérica, destacó la incorporación del colombiano en las filas del Movistar Team y se mostró feliz de que Nairo Quintana pudiera volver a competir en las carreras más importantes del calendario.

Durante una entrevista con el Diario As, el ciclista español aseguró que “me alegro, porque sé las capacidades que tiene como escalador, es élite, y por su carácter me daba pena que terminase así. Esta oportunidad le vendrá bien, porque estaba sufriendo mucho y no era la manera de despedirse de un campeón como él”.

Por su lado, el exciclista neerlandés Thomas Dekker se refirió semanas atrás al regreso de Nairo Quintana a las competencias de la UCI WorldTour. “El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla”.

Así mismo, Dekker, destacó los interrogantes que se mantienen sobre este caso:

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”

Y agregó: “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo”, aseguró el excorredor neerlandés. Dekker considera que no responder las preguntas sobre el uso de tramadol en el Grande Boucle del 2022 son señal de estar retomando posturas del “ciclismo de viejos tiempos”.

En el Movistar Team, Nairo Quintana compartirá equipo con Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio. Será hasta diciembre que el pedalista defina su calendario de competiciones; no obstante, una parte de la prensa europea destaca que el boyacense podría participar en el Giro de Italia, señalándolo como su gran objetivo.