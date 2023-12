Alina Lozano y Jim Velásquez despiertan indignación: transformaron villancico en escena para adultos

La pareja de recien casados publicó un video navideño que varios de sus seguidores tomaron como una falta de respeto con la festividad - crédito @lozanoalina/Instagram

Tras meses de especulaciones, Alina Lozano y Jim Velásquez finalmente tuvieron su tan comentada boda en una hacienda en el municipio de Subachoque (Cundinamarca). Como es usual desde que dieron a conocer que la actriz y el joven creador de contenido eran pareja, la ceremonia causó división de opiniones entre los que ven con buenos ojos la relación y los que juzgan la diferencia de edad entre ambos, o inclusive la veracidad de la unión matrimonial.

Te puede interesar: Alina Lozano aclaró si piensa que Jim Velásquez es un mantenido: “No me arrepiento de nada”

Lo que sí es cierto es que para dicha boda que tuvo como invitados a varias celebridades de redes sociales como Yina Calderón o Epa Colombia, cobraron la entrada para el público general deseoso de asistir a uno de los eventos con más revuelo entre los creadores de contenido en Colombia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Pestañas con luces: la última moda viral en redes sociales para Navidad

Desde que comenzaron a realizar videos juntos, Alina y Jim han sabido manejar la atención mediática a su favor. Es así como a pesar de las controversias y los desencuentros amorosos (o gracias a ellos), han representado tan solo un ejemplo de las dinámicas que influyen en la popularidad en redes sociales.

Una vez consumada la unión, la pareja actualmente vive su vida en común en un apartamento de Bogotá, en el que continúan realizando contenido humorístico en sus cuentas personales, principalmente centrado en su relación como marido y mujer. Con la proximidad de la Navidad, los más recientes se han orientado a dicha festividad. Sin embargo, uno de sus más recientes videos en particular generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad.

Un video navideño de Alina Lozano y Jim Velasquez causó indignación en redes sociales - crédito @lozanoalina/Instagram

En uno de los videos, con el villancico Noche de paz de fondo, la pareja aparece moviendo sus cabezas de un lado a otro al ritmo del clásico navideño. De repente, Jim se levanta la camiseta unos centímetros, Alina hace lo propio con su vestido, y dejan ver que en sus respectivas entrepiernas se colocaron unos adornos navideños.

Te puede interesar: Niño en Boyacá enterneció las redes sociales con particular carta a Papá Noel

El video causó rechazo y fue considerado por una buena parte de los usuarios como una falta de respeto a la celebración, algo que se plasmó en comentarios como “Con la Navidad no se juega ni con la Virgen José o el niño Dios”, “Mi querida Alina eres mi actriz favorita pero este es mi villancico favorito y me dolió mucho ese villancico así mostrando todo”, “Que ordinarios”.

Alina Lozano aclaró si piensa que Jim Velásquez es un mantenido

El día de su matrimonio, el pasado 23 de noviembre, Alina Lozano habló de frente durante una entrevista para resolver una duda que al parecer muchos internautas tienen sobre si ella sostiene o no económicamente a Jim Velásquez. Al respecto respondió “claro que sí lo mantengo y no me arrepiento de nada”.

La actriz continuó diciendo “Lo voy a responder de una vez, para que la gente sepa cómo son las cosas entre Jim y yo, cómo es la relación de una mujer 30 años mayor que su esposo”. Pero a partir de allí, la respuesta de Lozano adquirió un tono más burlón, algo que también quedó reflejado en su rostro. A continuación, declaró:

“Sí, sí lo mantengo y lo digo así mirándote a los ojos, no me arrepiento de nada. Sí lo mantengo... contento, lo mantengo creando, lo mantengo conmigo feliz, lo mantengo en proyectos y nos mantenemos los dos amándonos”

Por otra parte, y continuando con el tono cómico de su respuesta, Alina aclaró que no es la persona más adecuada para mantener a Jim, dada su situación económica particular. “Si se habla de plata, pues ahí sí se montaría en un peladero porque Alina Lozano no ha sido la mejor administradora de su dinero, así que plata no hay”, sentenció.