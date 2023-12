Jessica Cediel reveló que extraña su vida en pareja

La modelo colombiana confesó que extraña tener una pareja sentimental en su vida - crédito Jessica Cediel/ Instagram

La presentadora Jessica Cediel habló con sus más de 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram sobre las labores que hacen las personas en su vida diaria, pero en medio de su relató confesó que extraña tener una pareja sentimental para delegarle sus tareas cotidianas.

La actriz colombiana compartió con su comunidad de fanáticos en las redes sociales que, aunque está soltera y no se encuentra en búsqueda de una relación amorosa, echa de menos tener una pareja que se encargue de ciertas tareas, como la revisión de su carro, actividad que ella encuentra tediosa.

”Voy a llevar mi carro a revisión, la última antes de que se acabe el año. Vueltas de adultos, vueltas que deberían ser de hombres, pero las mujeres solteras empoderadas las tenemos que hacer nosotras. La verdad, para esto me hace falta una pareja, me encantaría que mi pareja hiciera las vueltas del carro, pero como no hay pareja, pues ni modo, me toca hacerla a mí”, expresó la bogotana.

La vida amorosa de Jessica Cediel ha sido tema de conversación en ocasiones anteriores, y a pesar de los rumores y especulaciones, según revela en las redes sociales su enfoque se mantiene en su crecimiento personal y profesional, sin dar más información sobre su estado sentimental.

La modelo colombiana reveló extrañar a un hombre para que la ayude a realizar actividades cotidianas - crédito Jessica Cediel /Instagram

Cediel, quien afirma estar soltera, centrada en su vida profesional y espiritual, ha recibido críticas por su nueva faceta religiosa, pero opta por ignorar los comentarios negativos y sigue compartiendo su día a día con sus fanáticos más fieles.

Recientemente, dio detalles íntimos de su vida personal, revelando que lleva una temporada sin tener relaciones sexuales con hombres durante una transmisión en vivo por medio de la red social Instagram. La celebridad colombiana comentó sobre su situación sentimental y su decisión de abstenerse desde hace un tiempo, sin especificar la duración exacta.

“No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? porque cuando alimentas más el espíritu, la carne (o carnalidad) va muri3nd0 así que no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma […] En este momento mi deseo s3xu@l está dormido, guardándose para cuando llegue mi marido”, afirmó la exnovia del cantante de música popular Pipe Bueno.

Asimismo, en otras ocasiones ha defendido su soltería y estilo de vida haciendo uso de su fe religiosa frente a las críticas que la tildan de “complicada” por no tener pareja, sin embargo, Cediel enfatizó la importancia de tener una relación con Dios, en primer lugar y después pensar en su vida sentimental.

Jessica Cediel confesó que no tiene intimidad con hombres debido a que se está guardando para su futuro esposo - crédito Jessica Cediel/ Instagram

Durante la dinámica de preguntas en las red social Instagram, un usuario le cuestionó: “¿Por qué no tienes novio?, ¿Eres una mujer muy complicada?”, ante la insistencia de los internautas por conocer más aspectos de la vida personal de la presentadora, ella respondió:

“Tengo novio porque, gracias a Dios, tengo claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y recuerda que los planes y el tiempo de Dios son perfectos. Si a eso se le llama ser complicada, entonces sí lo soy”.

Jessica Cediel eligió manifestar abiertamente cómo su creencia religiosa influye en su decisión de permanecer soltera, explicando que no se trata de una cuestión de ser ‘complicada’, sino de estar en un proceso de crecimiento espiritual y personal.

Las críticas en redes sociales no son ajenas a Cediel, quien en el pasado ya ha empleado su fe como escudo frente a los comentarios negativos que recibe constantemente en las plataformas digitales, en donde tiene miles de seguidores.