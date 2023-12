Pestañas con luces: la última moda viral en redes sociales para Navidad

En redes sociales no se guardaron nada contra la nueva tendencia navideña - crédito Redes sociales/X

Cada diciembre la emoción por la Navidad se toma el país, por lo que es común ver el ingenio de los colombianos cuando de celebrar se trata. A las casas decoradas, los carros con adornos navideños y las innumerables formas de festejar, se le sumó un peculiar maquillaje, pestañas con luces.

Y es que en redes sociales está rondando un video que muestra una peculiar manera de celebrar la Navidad, o más bien, de llevar el espíritu navideño a cada sitio, pues se puede apreciar como las pestañas de la mujer alumbran al ritmo de la música que también suena en los arbolitos de decoración en los hogares colombianos.

Pero, como es usual cada vez que sale alguna colombianada, los usuarios de X (antes Twitter) no dejaron pasar la oportunidad para publicar divertidos comentarios sobre la nueva tendencia en peluquerías y las críticas no se hicieron esperar, pues algunos aseguraron que las pestañas navideñas son un horror, por lo que no se la mandarían poner, también se conoció la promoción para instalarlas, pero no incluyen baterías.

“El pais se va a la mierda y ustedes haciendose pestañas con luces led”; “tu novia es media tontita usa pestañas con luces”; “Dios ustedes se podrían pestañas esas con luces ¿ M parecen una ridiculez...”; “Jajajajja que son esas pestañas con luces que están inventando dios qué horror”; “que re contra carajos con esas pestañas con luces que salieron ahora jajajaja”; “nada mas grasa q las pestañas con luces led”; “Tenemos la promoción de pestañas con luces y música a 600, no incluye baterías Agende su cita 📝”

Aunque las pestañas con luces navideñas son una buena opción para celebrar, si quiere ver luces de verdad y los alumbrados en Bogotá, el distrito ya prendió la iluminación que se encuentra distribuida en 35 puntos de la capital.

Gracias a la unión entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa de electricidad Enel Codensa, cada localidad de la capital contará con un espacio público para el encuentro y los recorridos en la época de Navidad.

Las pestañas con luces fueron criticadas por los usuarios de redes sociales que las califiacaron como horribles - crédito CHEPA BELTRAN/ZUMA PRESS

“Esta iniciativa busca no solo embellecer nuestras calles, sino también inspirar un espíritu de unión y esperanza en toda la comunidad”, aseguraron desde la Alcaldía de Bogotá.

Los alumbrados en la ciudad estarán encendidos hasta el 9 de enero de 2024 y los puede disfrutar desde las 6:00 p. m. hasta la media noche en los más de 30 puntos que dispuso la administración local.

Bosa Plaza Fundacional de Bosa (carrera 80 I No. 61 - 05 sur)

Ciudad Bolívar Parque Illimani (carrera 27b #1 1) Plazoleta frente Alcaldía Local Ciudad Bolívar (diagonal 62 sur # 20F)

Engativá Plazoleta Engativá Pueblo (calle 64 #121-55) Jardín Botánico de Bogotá (avenida calle 63 # 68-95) Andenes - (calle 63 entre carrera 69 y carrera 68F)

Fontibón Plazoleta Fundacional Fontibón (carrera 99 No. 19 - 43)

Kennedy Fachada Alcaldía Local de Kennedy

La Candelaria Calle 10 desde carrera 2 hasta carrera 7 Plaza de Chorro de Quevedo (calle 12B con carrera 2) Carrera séptima de la calle décima a la calle 30a



La ciudad preparó una serie de actividades para conmemorar la festividad más deslumbrante del año - crédito Secretaría de Cultura