Compañía canadiense busca personal para trabajar desde casa: tiene que hablar español

Una de las modalidades que más se popularizó durante y después de pandemia para realizar algunos oficios labores fue el teletrabajo, es por eso, que varios países incorporaron ese modelo y ofrecen oportunidades laborales sin necesidad de que la persona tenga que cambiar el país de referencia.

Para continuar con esa oferta, la empresa AllianceOne Inc, líder global en gestión de centros de contacto, anunció una nueva convocatoria laboral para efectuar oficios precisos desde la casa para clientes en Canadá.

Cabe destacar que esta opción remota está dirigida a personas que cuenten con una experiencia en atención y/o servicio al cliente, tales como: agentes de cobranza y bilingües para atender y resolver problemas.

Quienes se encuentren interesados deben tener en cuenta las siguientes responsabilidades: deben saber manejar las llamadas que se generen de los consumidores, garantizando un alto nivel de atención y servicio al cliente. Además de maximizar la productividad y garantizar un cumplimiento de los estándares de desempeño del cliente.

“AllianceOne es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Nuestros valores organizacionales enfatizan la importancia de la diversidad, la justicia y la confianza. Habrá oportunidades más remotas disponibles para los agentes, según el desempeño y la capacidad de trabajar desde casa con éxito”, precisó la compañía desde sus canales oficiales.

Para aplicar a las vacantes, los interesados deben postularse ingresando al siguiente enlace: Teletrabajo, seleccionar la oferta y seguir cada uno de los pasos para oficializar la solicitud.

Además, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

Debe ser bilingüe (español e inglés)

Experiencia previa en servicio al cliente (la experiencia en el centro de llamadas es una ventaja)

Habilidades profesionales de comunicación verbal.

Excelente asistencia y ética de trabajo.

Gran capacidad para navegar en múltiples sistemas mientras habla con los clientes.

Debe estar motivado

Resolución de problemas y pensamiento crítico.

Debe ser competente en la gestión del tiempo.

Habilidades de negociación

Orientado a objetivos

Conocimientos/habilidades informáticas

Buenas habilidades de mecanografía/teclado: debe poder escribir un mínimo de 25 palabras por minuto.

Capacidad y apertura para trabajar profesionalmente con una base de clientes diversa.

Funciona bien en equipo

Se requiere una verificación de antecedentes penales

Entre los beneficios de este trabajo destacan:

Trabajo desde la casa.

Estar disponible para cualquier turno entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Pago: $ 17.05/hora + potencial de incentivo mensual.

Horas: 37,5 horas semanales.

Los agentes tienen la posibilidad de ganar un incentivo de desempeño mensual de hasta $ 355.00 por mes.

Los nuevos colaboradores serán asignados para trabajar de lunes a viernes o de martes a sábado.

Trabajo en Canadá

Por su parte, la Agencia Pública de Empleo del Sena cuenta con una convocatoria laboral para ejercer funciones como latoneros de vehículos en Quebec, Canadá. Dicha oportunidad irá hasta el viernes 22 de diciembre 2023.

Según la entidad nacional, una importante compañía del país norteamericano está buscando a 50 colombianos que cuenten con una formación minina de bachiller, pero con una experiencia de ocho años como latoneros de vehículos.

Los interesados deben realizar el proceso de registro y participación ingresando al sitio web de la Agencia Pública de Empleo del Sena. No obstante, la empresa contratista solo tendrá en cuenta 250 opciones para analizar, es por eso que, una vez se cumpla con el total de curriculums requeridos, la no solicitud no estará disponible.

Los colombianos seleccionados firmarán un contrato indefinido de dos a tres años, con un salario mensual en dólares canadiense de: $4160 CAD, lo equivalente aproximadamente a $13.201.718 colombianos.

