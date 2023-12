James Rodríguez no se recuperó y será baja en el último partido del São Paulo en 2023: esto se sabe de su lesión

James Rodríguez, centrocampista ofensivo del club brasileño de fútbol São Paulo, durante un partido en el estadio Morumbi, en São Paulo (Brasil) - crédito EFE/Isaac Fontana

James Rodríguez terminará su primera temporada con el São Paulo, ausente por una lesión de la que volvió tras los partidos con la selección Colombia en noviembre y de la que se resintió en el encuentro del Brasileirao contra Cuiabá. El volante se perderá el encuentro ante Flamengo en la última jornada del campeonato de Brasil, en el que se definirán los descensos y los cupos a torneos internacionales.

El colombiano se aquejó de una molestia muscular en la pierna derecha que lo obligó a ausentarse de los partidos ante Bahía y Atlético Mineiro, en donde el conjunto paulista se salvó del descenso y reafirmó su participación en la Copa Libertadores 2024.

El diario Globo Esporte apuntó que la lesión es en la pantorrilla, misma que le aqueja desde su segunda etapa en el Real Madrid y que aunque es leve, prefieren cuidar al máximo al jugador: “Con dolor en la pantorrilla derecha, el mediocampista James Rodríguez se sometió a un examen de imagen que detectó un ligero estiramiento en la zona. El jugador estaba recibiendo tratamiento en REFFIS Plus.”

James no será la única ausencia de peso en el São Paulo para el duelo de la fecha 38 en Brasil. Rafinha, capitán, y Lucas Moura, referente y quien firmó su contrato a la par que Rodríguez, no estarán disponibles para el técnico Dorival Junior por lesión: “Lucas sufrió un traumatismo en el pie derecho, mientras que Rafinha sufrió una lesión en el tendón de la pierna izquierda”, por lo cual no estuvieron en los dos entrenamientos de la semana.

Alexandre Pato, Calleri, Nestor y Marcos Paulo son los jugadores que completan la lista de ausencias por lesión, uno de los motivos por los cuales el São Paulo no pudo tener un rendimiento mayor, de acuerdo a declaraciones del director técnico en jornadas previas.