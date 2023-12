Estos son los ciclistas colombianos que participarán en las principales carreras ciclísticas del 2024: vuelve Nairo

El ciclista boyacense es uno de los colombianos que volverá al WorldTour en 2024 - crédito REUTERS/Christian Hartmann

La temporada 2023 llegó a su fin hace algunas semanas. Aunque los resultados no fueron los más destacados para los ciclistas colombianos, hay varios aspectos que vale la pena resaltar y que son de gran relevancia para muchos de ellos. La recuperación de Egan Bernal, las impresionantes victorias de Juan Sebastián Molano, el alto nivel mostrado por Fernando Gaviria y la sobresaliente actuación de Santiago Buitrago son algunos de estos ejemplos.

Te puede interesar: Santiago Botero habló de Raúl Ocampo, el actor que lo interpreta en ‘Rigo’: ¿qué dijo?

Actualmente, los equipos WorldTour están concluyendo las últimas incorporaciones para el 2024 con el objetivo de formar plantillas altamente competitivas para las competiciones más importantes. Una de los fichajes más destacados fue la del Movistar Team, que sumó a sus filas a Nairo Quintana. El ciclista boyacense estuvo más de un año sin equipo y durante el 2023 solo participó en una carrera profesional, por lo que su vuelta al ciclismo de élite tuvo un enorme impacto.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Rigoberto Urán se mostró en una nueva e inesperada faceta: “Lo mío es la marcha”

En la actualidad, entre los 18 equipos WorldTour habrá 15 colombianos que vestirán los colores de ocho de estas escuadras. Aunque en 2023 hubo la misma cantidad de ciclistas en la primera división del ciclismo profesional, esta cifra podría aumentar en los próximos meses debido a la posible inclusión de dos corredores a las filas de algunos de estos equipos.

Los equipos que contarán con la presencia de ciclistas colombianos en sus filas son: Bahrain Victorious (1), Bora Hansgrohe (2), Ineos Grenadiers (2), EF Education EasyPost (2), Movistar Team (4), Team Jayco AlUla (1), UAE Team Emirates (1) y Astana Qazaqstam Team (2).

El corredor paisa Rigoberto Urán disputará su última temporada con el EF Education EasyPost - crédito @rigobertouran/Instagram

Esta es la lista de los 15 ciclistas colombianos que estarán en el WorldTour:

Jesús David Peña - Team Jayco AlUla Juan Sebastián Molano - UAE team Emirates Harold Tejada - Astana Qazaqstam Team Santiago Umba - Astana Qazaqstam Team Sergio Higuita - Bota Hansgrohe Daniel Felipe Martínez - Bora Hansgrohe Egan Bernal - Ineos Grenadiers Brandon Rivera - Ineos Grenadiers Iván Ramiro Sosa - Movistar Team Fernando Gaviria - Movistar Team Einer Rubio - Movistar Team Nairo Quintana - Movistar Team Santiago Buitrago - Bahrain Victorious Rigoberto Urán - EF Education EasyPost Esteban Chaves - EF Education EasyPost

Aunque en 2023 también hubo 15 corredores colombianos distribuidos en diversos equipos del WorldTour, esta lista podría aumentar en las próximas semanas. De acuerdo con la Revista Mundo Ciclístico, a este grupo podrían sumarse dos nombres de gran relevancia y podrían ser protagonistas en las competencias.

Te puede interesar: El Giro de Rigo fue un éxito en Ecuador: contó con la presencia de Peter Sagan

Álvaro Hodeg, que compitió para el UAE Team Emirates en 2023, no logró consolidar los mejores resultados, lo que pone en duda su continuidad en el equipo emiratí. Actualmente, el pedalista de 27 años continúa realizando la pretemporada con el UAE Team Emirates; no obstante, los directivos aún no han definido si el corredor de Montería, Córdoba, competirá con ellos en 2024.

Tres ciclistas colombianos, de los cinco que tomaron partida en Bilbao, llegaron hasta la última etapa en París

El otro es Miguel Ángel López, corredor que vistió los colores del Team Medellín durante el primer semestre del 2023, pero que debido a una suspensión provisional por parte de la Unión Ciclista Internacional, no ha vuelto a competir y su futuro es incierto. El boyacense había logrado sumar a su palmarés varios triunfos de gran importancia como el de la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Colombia.

Una vez se esclarezca la situación del corredor colombiano, podría contemplar algunas opciones para su futuro, tal y cómo estaba sucediendo antes de su suspensión provisional.

Colombianos en el WorldTour en los últimos 5 años: