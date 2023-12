Junior FC vs. Deportes Tolima: fecha y hora del partido que definirá el rival de Medellín en la final del fútbol colombiano

Deportes Tolima tiene la ventaja en el grupo, por lo que un empate le bastará para ser finalista - crédito Colprensa

Independiente Medellín sentenció el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2023 tras golear a Atlético Nacional, 5-0, en el clásico paisa de la fecha 5 y verse beneficiado por la derrota de Millonarios por la mínima diferencia ante América de Cali. Ahora, el cuadro antioqueño aguarda por el clasificado del grupo A, que se definirá entre el partido entre Junior FC vs. Deportes Tolima en la última jornada.

Este encuentro que dará a conocer el segundo finalista se jugará el próximo miércoles 6 de diciembre, pero su horario fue modificado a última hora. Este día se jugarán los partidos de ambos grupos, inicialmente la Dimayor notificó que a primera hora (6:00 p. m.) jugarían los equipos del grupo A, Águilas Doradas vs. Deportivo Cali y Junior FC contra Tolima, y los duelos del grupo B, Medellín vs. América y Millonarios FC vs. Atlético Nacional irían a las 8:15 p. m.

Sin embargo, el hecho de que el finalista del grupo B se conociera con una fecha de antelación, obligó a la División Mayor del Fútbol Colombiano a modificar los horarios, para dejar en el Prime Time la definición del cuadrangular A donde solamente tiburones y pijaos siguen con vida.