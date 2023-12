Álvaro Uribe lanzó nuevas críticas a la reforma a la salud de Petro: “Rectifiquen eso”

El expresidente Álvaro Uribe expresó en un video el riesgo que para él representa la reforma a la salud de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe no está satisfecho con el avance de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República. El articulado está a un debate de ser aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes antes de pasar al Senado, donde se deberán realizar otros dos debates.

Esta vez, el jefe del Centro Democrático expresó su descontento a través de un video, en el que aseguró que con el proyecto de ley del Gobierno nacional “las EPS pasarían de ser aseguradoras que asumen todo el riesgo a ser lobistas, llamadas gestoras, con comisión fija.”

“Hoy el ciudadano se afilia a la EPS, sin embargo, con la Reforma de la Salud lo hará a un Centro de Atención Prioritaria del Estado, más parecido a un Centro de Empadronamiento. Hoy la EPS cubren todo el riesgo, en todos los niveles, ahora habrá diferentes niveles sin aseguramiento a cargo de diferentes Instituciones, todo controlado rigurosamente por el Estado”, explicó el expresidente en el video.

Añadió que, actualmente, el dinero que pagan los colombianos por su afiliación lo maneja una entidad del Estado que se llama Adres. “La entidad le gira a las EPS y en muchos casos lo puede hacer directamente a hospitales y proveedores. De ese dinero, las EPS tienen que pagarle a todos los hospitales y los proveedores, si les alcanza pueden dejar para administración. En el régimen subsidiado, hasta un 8% y en uno contributivo, hasta un 10%”, detalló.

Luego agregó que tal dinero “debería alcanzarles, porque les pagan por grupos, es decir, aquí hay un grupo de un millón de personas, entonces les pagan Unidad de Pago por Capacitación, lo mismo por cada individuo. De hecho, hay unos que se enferman y otros que no. Lo que sobra de aquellos que no se enferman debería alcanzar para atender a quienes se enferman; sin embargo, no siempre alcanza”.

“Hemos visto en los últimos años que las EPS tienen que gastar en la atención del paciente en el pago de hospitales y proveedores más del ciento por ciento de lo que reciben y tienen que hacerse cargo de esa diferencia, giran contra su patrimonio, contra su capital porque se trata de un aseguramiento”, añadió el ex jefe de Estado.

Ahora, si la reforma a la salud del Gobierno llegase a ser aprobada, para Uribe Vélez “en adelante las EPS van a hacer una gestión en favor del paciente, en donde en el centro de salud del Estado, en todo este desorden burocrático de la reforma que se propone y les van a pagar una comisión fija, es una vergüenza. No serán gestoras, simplemente lobistas”.

Por ese motivo, Uribe pidió al Gobierno nacional y al Senado de la República que “rectifiquen eso, ojalá las EPS que le han prestado un buen servicio al país, no lo acepten. Al hablar de las EPS dos perlas: el 85% de los recursos en adelante, se van a girar directamente del Estado a Hospitales, sin auditoria previa, hoy hay controles concurrentes”.

Así mismo, explicó que “sobre ese 15% habrá la posibilidad de una auditoría aleatoria, tengamos en cuenta, ese exceso de burocracia en una forma anticuada de ver la salud que se crea con la nueva ley”.

El expresidente aseguró que las EPS pasarán a ser lobistas - crédito video suministrado.

En qué va la reforma a la salud en el Congreso

Quedan pendientes nueve artículos por debatir en la plenaria de la Cámara, y aún es necesario el trámite en el Senado y la revisión de la Corte Constitucional antes de completar la transición hacia el nuevo sistema de salud, proceso que podría extenderse dos años y caer en manos del siguiente gobierno, que podría ser de la oposición.

Los debates en la Cámara se han caracterizado por ser confrontaciones polarizadas y lentas entre el Gobierno nacional y la oposición, sin lograr un consenso sobre las reformas al sistema, centrándose principalmente en el papel de las EPS.

Cámara de Representantes, en donde se discute la reforma a la salud antes de pasar a plenarias del Senado - crédito REUTERS.

La polémica del artículo 70

El artículo 70, que generó gran controversia y fue aprobado recientemente en la Cámara de Representantes, regula el proceso de facturación en el sector salud.

Según la nueva disposición, los prestadores de servicios de salud deben presentar sus facturas a la Adres, entidad que procederá a realizar un pago anticipado del 80% en no más de 30 días, reteniendo el 20% restante hasta que se complete una auditoría específica por parte de las Gestoras de Salud y Vida.

Las auditorías de la Adres serán periódicas, solo en casos donde se detecten anomalías, y cualquier ajuste a los pagos pendientes de revisión se realizará con base en los resultados de auditorías previas en el siguiente periodo de facturación.