Navidad a lo colombiano: las películas imperdibles del país para estas fiestas

En Colombia la Navidad tiene un sin fin de maneras de celebrar - crédito Infobae

El folclor de la Navidad en Colombia es muy distinta a la de otros países de Latinoamérica, y es que, aunque se comparte muchas fechas especiales, la forma en como se vive, se siente y se huele en el país es muy distinto.

Te puede interesar: Navidad en Colombia: 31 películas para disfrutar en diciembre

Para muchas familias colombianas las fiestas decembrinas no inician en diciembre, sino que, una vez se desmontan las decoraciones de la Noche de Brujas o Halloween (octubre), comienza toda la parafernalia de la Navidad.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Amparo Grisales lloró en “Yo me llamo” al escuchar este testimonio de vida de una invitado

Es por eso que a lo largo de estas fiestas no puede faltar el buen cine navideño, pero no el comercial o norteamericano que se frecuenta para estas fechas, si no, aquellas producciones que se han realizado al interior del país, que nos permite explorar y resignificar el cómo se vive la Navidad en Colombia.

Infobae Colombia organizó una lista de largometrajes colombianos que nos permite explorar las formas en cómo las personas celebran las festividades en diferentes puntos de las regiones del país. Para arrancar este conteo, comenzaremos con las más recientes producciones y que se encuentran en las plataformas streaming.

Chichipatos ¡Qué Chimba de Navidad!

Protagonizada por Antonio Sanint, Luis Eduardo Arango, María Cecilia Sánchez, esta comedia del 2020, nos cuenta la historia de un contador que sueña con ser mago e invita a su jefe a pasar la Navidad con su familia, lo que no se imagina es que su superior es un peligroso criminal. “¿Con qué truco podrá salirse de este lío?

Al son que me toquen bailo

Un reencuentro, un repensar sobre la memoria de su vida. Así es la historia de Daniel García (Variel Sánchez - Julio Pachón), un bogotano criado a la antigua y amante del buen baile, que nos permite entender que nunca es tarde para aprender a bailar, y mucho menos si eso significa conquistar a quien no estremece el corazón.

Te puede interesar: Daniela Álvarez y Daniel Arenas reaparecieron en redes sociales: ahora están más románticos que nunca

Esta comedia romántica transcurre entre las décadas de los 70, 80, 90 y 2000, en un viaje por la música que paralizó la movida en cada punto de esta línea de tiempo en Bogotá, y a su vez nos deja ver cómo se celebraban las navidades, según cada una de estas generaciones.

Dirigida por Juan Carlos Mazo y protagonizada por Julio Pachón, Variel Sánchez, Laura Rodríguez, Julio Pachón y Linda Lucía Callejas, Al son que me toquen bailo es una de las imperdibles para estas navidades.

Uno al año no hace daño

Llegan las fechas donde las tarjetas no dan más, el bolsillo queda pelado y organismo se prepara para la “comelona”. Es por eso, que para aguantar toda esa carga, la frase típica que la da fuerza a los colombianos es “uno al año no hace daño”.

En el 2014, el director Juan Camilo Pinzón, no contó la historia de Marcos, que decide realizar un documental sobre los efectos del alcohol durante las celebraciones de la Navidad, en un barrio popular de Bogotá: Las Delicias.

Protagonizada, por Manuel Sarmiento, Helga Díaz, Walter Luengas, Aída Morales, Biassini Segura, Katherine Porto, Jacques Toukhmanian y Waldo Urrego, este proyecto colombiano es una alternativa para pasar el tiempo en estas festividades.

In fraganti

En 2009, el director Juan Camilo Pinzón trajo a las pantallas colombianas una graciosa historia navideña. El 24 de diciembre, tres diferentes parejas llegan a un motel y solicitan tres habitaciones de acuerdo con su presupuesto, nada fuera de lo común.

Sin embargo, la vida les daría una lección cuando las tres parejas terminan atrapadas en un mismo cuarto, lo que generaría un revuelo en la prensa local a pensarse que se trataba de un secuestro.

Nochebuena

En el 2008, la directora Camila Loboguerrero, nos cuenta las historias de una familia prestigiosa que tienen todo preparado para celebrar por lo alto su 24 de diciembre en la hacienda “El Edén”.

Con lo que no contaban es que sus realidades se entrecruzarían con los problemas sanitarios que amenazan opacar el caché de su festividad. Esta comedia negra aborda el contexto de la hipocresía de una familia de clase alta, que solo por aparentar buscará mil y una maneras de ocultar sus verdaderas esencias.

Diciembre es una metáfora de celebración, encuentro, baile, comida, luces y viajes. Es por eso por lo que una de las películas habituales que se estrenan en estas fechas son las del “Paseo”, largometrajes que van para su séptima entrega.

Esta nueva cinta busca deslumbrar a sus espectadores con el recuentro de una de las actividades populares de las familias colombianas para los días festivos, posteriores a las fiestas decembrinas: el paseo de olla.

Con esta producción, el director Ricardo Coral Dorado tiene como fin resaltar la importancia de esta actividad para el encuentro de las familias, una tradición que resiste para perdurar por más años.