Alina Lozano reveló que Jim Velásquez se fue de la casa. “Este matrimonio ya está en crisis”

La boda de Alina Lozano causó expectativa entre los seguidores, sin embargo su matrimonio con Jim Velásquez ya está en medio de una crisis - crédito lozanoalina / Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez nunca paran de dar de qué hablar. La polémica pareja contrajo matrimonio el 23 de noviembre en una ceremonia celebrada en la Hacienda Montecano, ubicada en las afueras de Bogotá, Colombia. A sus 54 años, Lozano dio el “sí” junto al joven de 24 años, en un evento que quedó registrado en una transmisión en vivo por Facebook.

“‘Ali’, amor, eres una mujer maravillosa. Mi corazón explota de pensar que voy a estar contigo toda la vida. Te amo, te respeto, te admiro, vales oro”, fueron las palabras que Velásquez dedicó a Lozano durante la boda, palabras que parecen perder su peso en la situación actual de la pareja.

A pesar de pronunciar votos de amor y compromiso durante su enlace, la pareja enfrenta dificultades a pocos días de casados. La actriz, conocida por su papel en Pedro El Escamoso, reveló que Velásquez abandonó el domicilio conyugal y que el contacto entre ellos es mínimo.

Alina Lozano habló de su “crisis” con Jim Velásquez

Tras la sorpresiva partida de Velásquez, la artista se pronunció sobre el distanciamiento con su esposo a través de una transmisión en su cuenta personal de Instagram. Dicha información ha generado sorpresa y especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes se habían mostrado entusiastas frente a la unión de la pareja con notoria diferencia de edad.

“Me estoy preguntando: ¿Dónde está mi marido? Yo creo que él está en crisis. (…) Se fue para donde mis suegros, lo cual me parece bien”, contó.

“Él me dijo: ‘Cuando ya terminemos, nos casamos, y todo eso, tú sabes que en este momento no es la luna de miel, sino que todo lo tenemos organizado’. Y yo estuve de acuerdo con eso”, agregó la actriz bogotana.

Este acontecimiento, sin lugar a duda, pone el matrimonio de Lozano y Velásquez en el foco de los medios, dada la corta duración de la convivencia después de la boda. “No hablo con él. Entiendo que quiera oxigenarse, compartir con sus papás, pero yo no me comunico con él. Le escribo y no me responde (…) y si lo hace, me contesta lo estrictamente necesario y cosas de trabajo”, confesó Alina.

Muchos se han preguntado cuántos años tiene Alina Lozano y su pareja Jim Velásquez. La actriz tiene 54 años, mientras que él tiene 24 años. - crédito @lozanoalina / Instagram

Lozano afirmó que Velásquez podría estar resentido por el lazo de trabajo que ella mantiene con un colaborador identificado como Sebastián. Así lo señaló en un reciente live, donde mencionó: “Acá les voy a decir qué es lo que le está pasando: está en crisis de celos. Por Sebastián, (que) es mi ‘community manager’”, expuso.

Asimismo, comentó que ha estado reuniéndose con al agente publicitario constantemente con el fin de concretar ideas para el contenido de sus redes. “Por alguna razón, que desconozco, Jim le tiene unos celos, pero ya rayando en… Como es él cuando entra en crisis, es que se aleja”, detalló ella.

“Si él (Velásquez) se va, por las razones claras (...), yo lo entiendo perfectamente”. Estas declaraciones han generado expectativa sobre la continuidad de su relación personal y profesional.

La intérprete aseguró que ella no va a dar el primer paso para un posible acercamiento con el joven influenciador, con quien ha trabajado en diversos proyectos. “He aprendido a valorarme y a quererme muchísimo”, afirmó, insinuando que espera su esposo tome la iniciativa para discutir lo sucedido. A su vez, ha expresado públicamente su tristeza, modificando la descripción de su video con la frase: “Este matrimonio ya está en crisis”.

Se sigue a la espera de una posible reconciliación o de una declaración oficial que aclare los rumores de crisis entre Alina Lozano y Jim Velásquez, que han impactado al público y a los medios. Mientras, Lozano se muestra firme en su decisión de mantener una relación laboral con su colaborador Sebastián y en mantener su dignidad personal.