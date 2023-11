Deportes Tolima busca dos récords en los cuadrangulares de la Liga Betplay: ¿cuáles son?

Luego de vencer 2-0 al Cali, Deportes Tolima lleva ocho victorias seguidas en la Liga Betplay - crédito Colprensa

Deportes Tolima es uno de los candidatos más firmes a quedarse con la Liga Betplay en diciembre y lo demostraron con su victoria 2-0 sobre el Cali por la cuarta fecha de los cuadrangulares, ya que alcanzaron los doce puntos y están muy cerca de asegurar su cupo en la final.

Bajo el mando del técnico David González, el conjunto Vinotinto y Oro lleva 13 triunfos en 12 presentaciones, de los cuales ocho son de manera consecutiva y esperando un nuevo triunfo el sábado 2 de diciembre contra Águilas Doradas en Ibagué para quedar a un paso del título.

Sumado a eso, Tolima se encuentra muy cerca de un récord en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano que solo se consiguió dos veces, la última vez en 2013, además de imponer una marca nunca antes vista en esta fase del campeonato y que era considerada como algo muy difícil de conseguir.

El récord de puntos

Desde que se juegan los torneos semestrales en 2002, muy pocos equipos han tenido una campaña de alto nivel, más allá de terminar los seis encuentros sin perder, con respecto a la cantidad de triunfos, porque lo máximo que se ha visto es cinco con Atlético Nacional en el Apertura 2002 y Finalización 2013.

Atlético Nacional logró 16 puntos en los cuadrangulares del torneo Apertura 2002 - crédito Colprensa

El conjunto verde sumó un total de 16 unidades en ambos campeonatos, esa ha sido la cifra más alta de puntos que se vio en dicha ronda y el Deportes Tolima le apuesta a eso, lo puede alcanzar si gana y empata los dos encuentros que le quedan pendientes en el actual torneo.

Los Pijaos reciben a Águilas Doradas el 2 de diciembre en Ibagué, pensando en el cupo a la final de la Liga Betplay, mientras que la última fecha será de visitante en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde enfrenará al Junior y la fecha establecida por la Dimayor sería el 6 de diciembre.

Campaña perfecta

El torneo Finalización 2023 dio un hecho inédito en la historia de los campeonatos semestrales con Águilas Doradas, conjunto que se convirtió en el primero que acaba el Todos contra Todos sin perder un solo encuentro, además que llegó a un invicto de 22 compromisos entre junio y noviembre.

Por esa razón, no sería extraño suponer que el Deportes Tolima le quiera apuntar a otra marca inédita en el campeonato y es ser el equipo que gane todos los compromisos de los cuadrangulares semifinales, llegar a 18 puntos y meterse en la historia del certamen.

Deportes Tolima tiene la oportunidad de llegar al puntaje perfecto en cuadrangulares, algo nunca antes visto en la Liga Betplay - crédito Colprensa

Los ibaguereños también alcanzarían una cifra de 10 triunfos consecutivos, una cifra que no se registraba en los últimos 10 años y el último equipo que lo logró fue Atlético Nacional entre el 11 de marzo y el 6 de mayo de 2017, con la casualidad de que ese año se coronó campeón.

“Nos queda un paso importante”

El técnico David González se siente contento por el buen presente del Deportes Tolima, pero no se confía y quiere definir el grupo A lo antes posible: “Siento que debemos afrontar estos dos encuentros de la misma forma en la que lo hicimos con los anteriores juegos. Si bien tenemos una ventaja sobre Junior, todavía nos queda un paso importante por dar con miras a la final (…) Mi cabeza todavía no puede mirar al otro cuadrangular hasta que nosotros no estemos matemáticamente clasificados”.

El antioqueño añadió que hay muchos detalles por destacar en su equipo: “Creo que esto debe a muchas cosas de las que ya hablé, como por ejemplo el talento de la plantilla, el tener un objetivo claro y tratar de materializarlo en cada partido. Me parece que esos han sido algunos factores de este éxito”.