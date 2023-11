Jota Pe Hernández atacó a María Fernanda Cabal y Lafauire le respondió

La senadora advirtió las controversias familiares que vive porque su esposo hace parte de la delegación negociadora del Gobierno nacional; el senador le mandó a Lafaurie un mensaje a través de su esposa - crédito X

En la plenaria del Senado, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde) arremetió en contra de la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) para que, como su mensajera, le pidiera a su esposo, José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, que renuncie a la delegación negociadora del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.

“Yo le quiero decir algo a la senadora María Fernanda, que mencionó el caso de su esposo. Yo vi a su esposo, hace unos días, publicando algunos secuestros, entre esos la hija de un ganadero y él pertenece a ese gremio de Fedegán. Dígale, por favor, senadora a su esposo que deje de ser cómplice y se levante de esa mesa, porque hipócritamente está allá sentado mientras le están secuestrando la hija de sus propios compañeros y eso es doloroso, senadora Cabal”, dijo el senador Hernández, luego de que la senadora advirtiera el conflicto familiar que vive por este mismo motivo

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “El Gobierno está buscando la liberación de todos los secuestrados”: Petro respondió regaño de la Procuraduría

El senador verde también le dijo: “Si usted quiere ser presidente, créame que le está dañando el camino su propio esposo”. Esto que le enrostró Hernández a Cabal llegó después de que esta reconociera en la plenaria el conflicto familiar que vive por cuenta de que Lafaurie haga parte de la delegación negociadora del Gobierno nacional:

“Usted sabe presidente que yo tengo una controversia familiar, porque mi esposo está participando de los diálogos y él ha sido un hombre con mucha estatura y muy generoso, a pesar de las diferencias que tenemos adentro, y diferencias de familia, diferencias que para mí representan un costo político, porque yo no engaño. Yo no uso máscaras”

La senadora también dijo que el país no puede volver a los años ochenta, cuando “la cosificación del ser humano era el pan de cada día. ¡No más, colombianos! Con la excusa de que necesitan dinero, unas empresas criminales multimillonarias, como lo han sido las Farc, el EPL y el ELN”.

Lafaurie le contestó a Hernández: “Métase conmigo”

El presidente de Fedegán no se aguantó las palabras del senador de la Alianza Verde y le dijo que está "acostumbrado siempre a tratar de afectar honras ajenas" - crédito @jflafaurie/X

El presidente de Fedegán no se quedó callado y le contestó al senador de la Alianza Verde con un video que publicó en X y que acompañó con el siguiente trino: “Deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista Jota Pe Hernández, que demuestra su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos”.

“El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad del #ELN que no para. No se equivoque, no soy cómplice. Soy la voz de los que no tienen voz en la mesa de diálogo”, escribió Lafaurie en X

En el video, el líder gremial le dice al senador Hernández que es un “gritón, acostumbrado siempre a tratar de afectar honras ajenas” y que se metiera con él y no con su esposa, la senadora Cabal, de la que dijo solo visibilizó el dolor de su familia. También le dijo que no desviara la discusión, pues el asunto central de la plenaria era el secuestro, no su participación en la delegación negociadora del Gobierno: