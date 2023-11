Al desnudo: así celebró la actriz Ana Lucía Domínguez el cumpleaños de su esposo Jorge Cárdenas

Sin ropa celebró la actriz el cumpleaños de su esposo Jorge Cárdenas - crédito @analuciado/ Instagram

De una manera muy particular, la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez sorprendió a su esposo Jorge Cárdenas para su cumpleaños. A través de una publicación de sus redes sociales, la actriz bogotana subió una foto desnuda llevándole a la cama a su pareja un pastel con figuras de micrófonos y guitarras.

El lunes 27 de noviembre, Ana Lucía escribió en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños, amor mío. Que Dios te siga llenando de bendiciones cada día de tu vida. TE AMO”. En este momento la publicación alcanza los 80 mil likes y más de mil comentarios.

La actriz quiso despojarse de su pijama y con una torta de cumpleaños en mano decidió sorprender al caleño quien cuenta con una amplia filmografía en la televisión que encierra títulos como Las juanas (1997), y su reacción quedó plasmada en las demás imágenes que dejó Ana Lucía en su perfil.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, “Es una pareja que admiro por su genuino amor , pero que necesidad de publicar así”; “Esas viejas que dicen que por qué sale así? Dejen la envidia y hagan lo mismo, hermosoooo”; “No le veo nada de raro, igual no las ven en las películas haciendo desnudos? Dichosa ella que tiene ese cuerpo o para mostrar Vivan dejen vivir”; “Los ricos también regalan el del pobre”; “Me río de los comentarios de las santurronas, por favor no toda la que anda tapada es santa”: fueron algunos de los mensajes.

Al desnuda sorprendió la actriz a su pareja en la celebración de su cumpleaños - crédito @analuciado/ Instagram

La bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral en producciones como en Conjunto cerrado (1996), Gata salvaje (2002), no hay que dejar por fuera a la destacada y exitosa Pasión de gavilanes (2003), El fantasma del Gran Hotel (2008) y, en el último tiempo su público la ha visto en seriados para Netflix como ‘¿Quién mató a Sara?’ y ‘Pálpito’.

Más allá de la televisión, Domínguez también ha pisado el terreno cinematográfico con largometrajes como La boda del gringo, estrenada en el año 2007, con Tas Salini como director. Tampoco se puede dejar atrás que entre sus quehaceres artísticos también le figura la música: la artista bogotana lanzó en 2018 un reguetón: Loca, además, en mayo de 2021, junto a Deer Models, sacó la pieza musical Fly.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas llevan 15 años juntos

Hay que tener en cuenta que, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, pues llevan 15 años de matrimonio. En meses anteriores en vista de su estabilidad, la preguntaron a Ana Lucía en sus redes sociales ante la relación tan duradera con el también productor.

La actriz activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le planteó: “¿La clave de una relación tan larga como la que tienes con Jorge?; inicialmente, Cárdenas fue quien respondió: “Pues eso no hay una fórmula que lo lleve a uno a tener una relación que funcione durante un tiempo”.

Sin embargo, Domínguez quiso ponerse de ejemplo junto con su pareja respecto de la rutina que tienen: “Un ejemplo: hoy estuvimos en la mañana haciendo ejercicio, luego yo me fui a estudiar inglés, luego Jorge estuvo trabajando en la mañana y después nos encontramos para hacer el almuerzo.... y estuvimos compartiendo. Ya luego cada uno estuvo en la tarde como haciendo sus reuniones y sus cosas y nos volvimos a encontrar aquí en el jacuzzi como para compartir un ratico. Esos son los momentos que uno debería tratar de compartir con su pareja”.

Después de escuchar a su esposa, el también actor quiso agregar: “Si hay una clave es esa: es que disfrutemos de los momentos que podemos compartir juntos y que nos extrañemos cuando no estemos juntos”.