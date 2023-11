¿Se pasó? Caen críticas a Marbelle por un comentario sobre la muerte de Dylan Cruz: “Denigrante y mal intencionada”

La cantante de música carrilera Marbelle hizo un comentario sobre la muerte de Dilan Cruz - crédito Sergio Acero/Colprensa

Como un comentario “denigrante”, así fue catalogado por algunos usuarios de X (antiguo Twitter) el mensaje que escribió la cantante de música carrilera Marbelle, de cara al cuarto año tras la muerte del estudiante Dilan Cruz, el 25 de noviembre de 2019 por cuenta de un disparo lanzado por un capitán de la Policía Nacional en medio de una movilización.

Las palabras de la artista y también vehemente opositora al Gobierno de Gustavo Petro se dieron como un comentario al trino de la senadora María José Pizarro, quien en conmemoración a la muerte de Cruz, un simbolo de la protesta estudiantil en el país, escribió “Hace 4 años fue asesinado por el ESMAD en la Av. 19 de Bogotá y en el marco del Paro Nacional Dylan Cruz”.

Maria José Pizarro sobre la muerte de Dilan Cruz - crédito @PizarroMariaJo

La réplica de la polémica cantante no duró mucho en ser publicada, cuando dio apuntó una frase, que fue tomada por muchos como una comparación de la muerte de Cruz con el Gobierno, en vista de los cuatro años del deceso del estudiante en paralelo a los 4 años que dura la gestión presidencial en Colombia.

“Ojalá este gobierno pase así de rápido !”, fueron las palabras de Marbelle, tratando de relucir la rapidez del tiempo transcurrido desde el fatídico enfrentamiento entre el antiguo Esmad y los manifestantes.

Las reacciones de sus seguidores

Como consecuencia, los usuarios que están al tanto de las publicaciones de la controvertida líder de opinión se dieron a la tarea de replicar su contestación a la publicación de la parlamentaria Pizarro. Se destacaron numerosos comentarios en apoyo a la artista, quienes relacionaron al fallecido Cruz con, presuntamente, bandas criminales, o estructuras comercializadoras de droga.

“Gracias a Dios un vándalo jibaro revoltoso choro menos 🤮(sic)”, escribió una usuaria con el nombre de Susana Garzón. Otros internáutas simpatizantes a la cantante se expresaron en apoyo: “Esa forma de esa secta de desprestigiar la fuerza pública se les nota el odio el occiso estaba en el lugar equivocado y no estaba llevando rosas tanto romantizar a delincuentes (sic)”; “Un criminal asesinado?, ya ni me acordaba”; “el angelito no mataba ni una mosca y su mamá desde la cárcel lo dirigía”, fueron algunas de las réplicas al trino de la exjurado del Factor X.

Palabras de Marbelle por la muerte de Dilan Cruz - crédito @Marbelle30

Sin embargo, también se evidenciaron comentarios que cuestionaron las palabras escogidas por Marbelle para hacer su publicación.

“El odio es un sentimiento que sólo puede existir en ausencia de toda inteligencia”, sostuvo uno de los usuarios que leyó el mensaje. Y es que ante la apariencia de presuntamente trivializar la muerte del joven para hacer una comparación con un gobierno, algunas personas manifestaron su desacuerdo, bajo el argumento de que se podría “justificar la muerte con esas palabras”.

Aunque los mensajes de respuesta incluyeron improperios desencadenados por la aparente crueldad del mensaje, para algunos, ciertos usuarios intentaron decirle a la cantante que “ojalá y a usted le pase lo mismo”.

“Tanto odio en ese cuerpo de marrana cochina (sic)”, o también “Que comparación tan deningrante y mal intencionada”; “miserable”, anotó otro internauta.

El caso de Cruz no ha sido resuelto

Aún así, aunque la Fiscalía en 2021 determinó que el capitán de la Policía Manuel Cubillos no disparó a propósito, de acuerdo con una investigación de Plano Negativo, el equipo nacional del Forensic Architecture, los informes del ente investigador podrían tener inexactitudes, según publicó el reporte de la indagación del equipo forense internacional publicada por El País.

De ese modo, el fiscal encargado del caso está en la tarea de considerar todos los elementos probatorios de la muerte de Cruz, para poder dilucidad y encontrar, según la investigación, posibles responsables de un impacto de fuego que dañó su encéfalo y le causó la muerte.