No todos son malos comentarios: ciclista español sale en defensa de Nairo Quintana y festeja su fichaje con el Movistar Team

El corredor colombiano recibió el apoyo de un ciclista español que respaldó su fichaje - crédito Colprensa/Instagram

Nairo Quintana está de vuelta en el ciclismo profesional. El corredor firmó por una temporada con el Movistar Team, equipo con el que obtuvo varios de los triunfos más importantes en su carrera deportiva.

Su retorno a la escuadra española ha generado diversos comentarios, ya que hay quienes se alegran de esta noticia, pero también quienes rechazan su incorporación debido a lo sucedido en el Tour de Francia 2022.

“Estamos nuevamente abrazados, viviendo y recordando buenos momentos, y pensando en el buen futuro que viene para nosotros (...) agradezco a ustedes de seguir en los momentos difíciles, de no dejarme caer”, aseguró Nairo Quintana cuando fue presentado como corredor del Movistar Team. De esta manera, el colombiano pudo poner fin a la etapa más complicada de su carrera deportiva.

El ciclista boyacense fue descalificado por la UCI (Unión Ciclista Internacional) luego de que se comprobara el uso de tramadol en dos muestras de sangre tomadas durante el Tour de Francia de 2022. Esto llevó a su salida del Arkéa Samsic y a que llegara a pasar más de un año y medio sin poder competir de manera oficial. La única carrera que disputó durante este tiempo fueron los Campeonatos Nacionales de Ruta y en donde obtuvo la medalla de bronce en el gran fondo de la categoría masculina élite.

El corredor colombiano ya tiene una nueva bicicleta para la temporada 2024 - crédito Colprensa/Archivos

Luego de que se confirmara su fichaje, hubo quienes criticaron esta decisión y se fueron en contra del Movistar Team por firmar al colombiano; sin embargo, recientemente el corredor español, Imanol Erviti, que lleva 12 años en la escuadra española, resaltó la incorporación de Quintana a sus filas y se mostró feliz de que el colombiano pudiera volver a competir en las carreras más importantes del calendario.

En una charla que sostuvo con el Diario As, el ciclista español aseguró que “me alegro, porque sé las capacidades que tiene como escalador, es élite, y por su carácter me daba pena que terminase así. Esta oportunidad le vendrá bien, porque estaba sufriendo mucho y no era la manera de despedirse de un campeón como él”.

Hace unos días, el exciclista neerlandés Thomas Dekker se refirió al regreso de Nairo Quintana al Movistar Team y criticó la decisión por la descalificación del colombiano en el Tour de Francia. “El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla”.

La llegada del colombiano no habría sido bien recibida - crédito Colprensa

Para el corredor neerlandés lo que más le genera sospecha es que no se respondieran muchas de las preguntas sobre el caso de los colombianos. “¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”.

“Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo”, aseguró el excorredor neerlandés. Dekker considera que no responder las preguntas sobre el uso de tramadol en el Grande Boucle del 2022, son señal de estar retomando posturas del “ciclismo de viejos tiempos”.

Nairo Quintana se unirá al equipo español, donde también compiten los ciclistas colombianos Fernando Gaviria, Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio. Será hasta diciembre que el pedalista defina su calendario de competiciones; sin embargo, una parte de la prensa europea destaca que el boyacense podría participar en el Giro de Italia, señalándolo como su gran objetivo.