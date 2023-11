“Cuál comida saludable”: las redes sociales no perdonaron al presidente Petro tras conocerse la lista de mercado de la Casa de Nariño

Después que se conociera la costosa lista de mercado de la Casa de Nariño los colombianos criticaron al Gobierno Petro- Redes sociales

Luego de que el senador de la República Jota Pe Hernández denunciara ante el Congreso la lista del millonario mercado que se hace en la Presidencia y la Vicepresidencia, repletos de comida chatarra, la reacción de políticos y personas del común no se hicieron esperar.

Según el congresista, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre los meses de marzo y junio, se gastó más de 30 millones de pesos en alimentos considerados poco saludables para la salud, y que están en la lista de los productos a los que sele aumentó el impuesto para evitar que losa colombianos lo consuman.

En esa lista de mercado se pueden observar que aparecen exactamente los mismos productos alimenticios a los que se les había empezado a aplicar el 1 de noviembre el cuestionado impuesto saludable: quesos, mermeladas, salsas, gaseosas, entre otros productos que a partir de este mes empezaron a tener un impuesto del 10%.

“Se me ocurrió a mí, con mi equipo, preguntarle al Departamento Administrativo de Presidencia qué es lo que come el mitómano, hipócrita y mentiroso de Gustavo Petro, así como la engañadora de Francia Márquez. ¿Qué es lo que ellos comen que tanto les recomiendan a los colombianos cuidar su salud? Me respondieron el derecho de petición, ¿sabe cuánto da la lista del mercado de Gustavo Petro? 30 millones de pesos”, dijo el congresista.

Durante esos meses la facturación de la comida para el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez fue de $30.390.452. Dentro de ese monto hay de todo: $4.731.347 en quesos, $3.507.962 en gaseosas, $2.643.651 en productos de panadería y pastelería y $2.420.697 en procesados.

Por estos precios y el listado que contiene alimentos ultraprocesados y también con alto contenido de azúcar, la senadora María Fernanda Cabal perteneciente al Centro Democrático, se mostró indignada y publicó en su cuenta de X lo siguiente: “Mientras Gustavo y sus fanáticos activistas Ministros impiden que los ciudadanos puedan comer lo que les parezca, este es el mercado para Casa de Nariño, Huéspedes Cartagena, Hatogrande y Vicepresidencia: gaseosas, procesados, pasteles y salchichas, ¿comida saludable?”, se pregunta la congresista, que también subió la imagen con la polémica lista de productos que se adquieren.

Del mismo modo, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos internautas criticaron al Gobierno ya que según manifestaron desde el Ejecutivo se promueven hábitos de comida saludable cuando el ejemplo no empieza por casa y también se cuestionan si de esto se trata el cambio que tanto promulgan.

Uno de los internautas criticó el monto de la lista de mercado indicando que: “La lista de mercado del presidente Petro es de $30 millones al mes”.

Por su parte Daniel Samper Ospina publicó en su cuenta de X lo siguiente: “Bajito el gasto en café para alguien que es adicto al café. La adicción de golpe es a los quesos. Debemos controlar también al menos un poquito la tocineta ahumada…. Dos millones y medio en “Procesados” es poco entendiendo que el presidente tiene varios amigos que lo son. Lo cierto es que 30 millones ya no alcanzan para nada”.

“Petro y Francia hacen Mercado de 30 millones de pesos para ellos, pero les duele que los colombianos de a pie puedan comprar un Gansito, un Chocorramo y una gaseosa, por eso le suben los impuestos a la comida de los más humildes. Las calorías son fundamentales, para tener ENERGÍA”, replicó otro internauta.

La mayoría de las críticas al presidente y a la vicepresidenta están dirigidas a los productos que se compran pero que no dan ejemplo ejemplo de las políticas que promulgan, esto porque insisten permanentemente en que estos alimentos hacen daño y afectan la salud, por lo que muchos calificaron al jefe de Estado de cínico e hipócrita.