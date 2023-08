Buscan a 16 detenidos que se fugaron de la estación de Policía de Teusaquillo

Así es el nuevo código QR que porta el uniforma de la Policía Nacional de Colombia. Foto: PONAL

Hacia la medianoche del domingo 27 de agosto, 34 personas que estaban privadas de la libertad en la estación de Policía de Teusaquillo, que se ubica en la calle 39 con carrera 13, intentaron fugarse.

“La información inicial, y la cual es producto de investigación, es que uno de los policías que se encuentra de servicio aquí, como centinela, se acerca a la verja, teniendo en cuenta que le hacen un llamado desde la parte interna. Desafortunadamente allí acceden al policial, lo lesionan y pues logran abrir la reja, y posteriormente a través de las paredes de la estación pues logran huir”, informó el coronel Herbert Benavidez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).

Aunque los uniformados frustraron la huida de los detenidos, de acuerdo con la información preliminar que entregaron, lograron volver a aprehender a 18 de ellos, mientras que los 16 restantes están siendo buscados por las autoridades en las inmediaciones de ese sitio de detención en el centro histórico de Bogotá, mientras que el guardia herido fue trasladado a un hospital.

“Lo agreden y lo lesionan con un arma cortopunzante, de acuerdo a lo que se ha podido determinar, y obviamente en este momento está haciendo atendido en el centro asistencial”, indicó el alto oficial.

El coronel Benavidez señalo que las personas que se dieron a la fuga estaban detenidos por múltiples delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y hasta homicidio, por lo que solicitó a la comunidad aledaña estar alerta ante la presencia de los presuntos delincuentes.

“Decirle a todos los ciudadanos que hemos activado nuestro plan candado, que tenemos también todas las capacidades de policía judicial e inteligencia trabajando en toda esta área con el fin de lograr la recaptura, por lo tanto cualquier información que nos puedan dar sobre personas sospechosas será valorada y obviamente verificada”, concluyó el subcomandante de la MEBOG.

De acuerdo con algunos residentes de la zona, que reportaron el hecho en la red social X, se escucharon disparos y la persecución de esas personas en vehículos de la institución.

Noticia en desarrollo...

En 2022 se amotinaron

No es la primera vez que los privados de la libertad alteran el orden en el interior de esa sede policial, en febrero del año pasado 70 de ellos se amotinaron en protesta por la calidad de la comida que estaban recibiendo, así como por los horarios de las visitas.

En esa ocasión los privados de la libertad provocaron un connato de incendio en el interior de las celdas y rompieron vidrios de la estación, incluso en presencia de sus familiares.

“Miren la comidita que traigo acá. Esta comida es para una semana o algo así, pero no, no dejan entrar. Me toca devolverme con ella, yo vengo desde Medellín”, afirmó uno de los allegados de estas personas en Noticentro Uno CM&.

Ante la situación, fue necesario que acudieran miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos para poder controlar la conflagración, así como integrantes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prevenir más disturbios en el interior de la sede policial.

Para esa época había un grave problema de hacinamiento, con 70 privados de la libertad en un sitio con capacidad para tan solo 10 personas, es decir que superaba su capacidad en un 500 por ciento.

Un mes antes, en enero, también ocurrido otro motín en el que fueron agredidos varios uniformados que realizaban una inspección de las celdas e intentaron huir. Y en la tarde volvieron a prender fuego a los colchones, por lo que el ESMAD tuvo que acudir de nuevo para controlar los desmanes.