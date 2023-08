Martha Isabel Bolaños tuvo que pagar millonaria multa: “Nos espían todo el tiempo”

La actriz aseguró que se disponía a hacer el curso de pedagogía para recibir el descuento del 50% - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños es recordada en la televisión por los papeles que ha interpretado en seriados como Yo soy Betty, la fea y en Hasta que la plata nos separe.

Te puede interesar: Críticas a Carolina Acevedo por cometario fuera de lugar a Martha Isabel Bolaños

Sus más recientes apariciones en el programa de cocina Masterchef Celebrity le han pasado cuenta de cobro, debido a algunos comportamientos que ha tenido en la competencia. Sin embargo, ha salido a ofrecer explicaciones sobre estos eventos en particular, argumentando que todo se debe al proceso de edición que tienen en el programa, por lo que la pintan como la villana del paseo.

Martha Isabel Bolaños se llevó tremenda multa al cruzarse un semáforo en amarillo, por lo que envió un mensaje a sus seguidores en redes sociales - crédito Canal RCN/Señal en Vivo

Recientemente, afirmó a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 700.000 fanáticos, que por una mala acción al volante recibió una millonaria multa de tránsito. El relato lo hizo mientras se dirigía al curso para disminuir el costo de la infracción, por lo que tendría que pagar cerca de un millón de pesos.

“Voy así de camufladita porque imagínense que me pusieron una multa por un millón de pesos, me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo, ¡en amarillo!”, expresó inicialmente la recordada Pupuchurra.

Martha Isabel Bolaños debió hacer el curso de pedagogía para disminuir el costo del comparendo que le impusieron por cruzarse una luz en amarillo - crédito @marthaisabelii/Instagram

Según indicó en sus InstaStories, en lugar de frenar para no cruzar el semáforo en la luz en la que se encontraba, lo que hizo fue acelerar su vehículo implicando que la infracción con lo que se presume, una cámara de fotomulta, le impartieron de inmediato. De igual manera, la actriz aprovechó el momento para aconsejar a sus seguidores que cumplieran las normas de tránsito.

Te puede interesar: Carolina Acevedo tomó radical decisión tras críticas en “MasterChef Celebrity”

“Así que tengan cuidado, por favor, nos espían todo el tiempo, y es que en amarillo lo que uno siempre hace es acelerar. Ahora no, yo freno en seco, no me vuelven a descuadrar de esa manera, entonces voy a hacer el curso pedagógico”, agregó la actriz en su relato.

La actriz Martha Isabel Bolaños aseguró que a los conductores los tienen vigilados las diferentes cámaras de fotocomparendos que hay en las ciudades - crédito @marthaisabelii/Instagram

Finalizó diciendo entre risas y con tono sarcástico que tuvieran mucho cuidado ahora que se acerca la época decembrina, ya que la plata está para comprar los regalos y no para estar pagando multas de tránsito.

“Ahí les cuento para que no les vaya a pasar a ustedes, porque llegó diciembre con su alegría y es la plata de los regalos”, concluyó Bolaños.

Cuánto cuesta la multa por pasarse un semáforo en rojo

No cumplir las normas de tránsito puede acarrearles a los conductores diferentes multas, de acuerdo con la normativa que rige en el país. Cruzarse un semáforo en rojo o cuando su luz está en amarillo -la cual indica que hay que prepararse para detenerse- puede poner en riesgo a quien maneja el vehículo, pero también a los peatones.

Te puede interesar: Esto dijo Martha Isabel Bolaños sobre su ausencia en la nueva temporada de “Yo soy Betty, la fea”

La infracción por pasar un semáforo en rojo o amarillo está contemplada como la D04: “No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo” y la multa para este 2023 es de $1.045.500.

La sanción por pasarse un semáforo en rojo en el país tiene un precio de $1.045.000 pesos, tal y como le sucedió a la actriz Martha Isabel Bolaños - crédito Movilidad Bogotá

Según la norma, en el caso de las motocicletas, se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o que la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Procedimiento para el descuento

Para los interesados en obtener el 50% de descuento, tendrán que hacer el curso dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo. Si el tiempo no alcanzó para obtener el primer incentivo, entre los días 6 y 20 hábiles a la imposición de la multa obtendrá el 25% de descuento.

Si el comparendo fue impuesto vía electrónica, el término para obtener el 50% de descuento estará entre los 11 días hábiles siguientes a la notificación del mismo. Igualmente, si no le alcanzó el tiempo para el primer incentivo para obtener el 25% de descuento, tendrá que hacer el curso entre 12 y 26 días hábiles siguientes a la notificación de la sanción.