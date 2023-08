Gustavo Petro le salió al paso a quienes dicen que está enfermo: “Al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”

El presidente de los colombianos respondió a quienes dicen que está enfermo. Foto: Alexa Rochi/Presidencia

Luego de los señalamientos acerca de su estado de salud, y de la petición de sectores de oposición, que pidieron que se sometiera a exámenes médicos para determinar su condición médica, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el martes 22 de agosto y a través de sus redes sociales contraatacó a sus críticos, con fuertes afirmaciones.

Todo a raíz de su ausencia en la jornada de clausura de la octava edición del Congreso Empresarial Colombiano, y la Asamblea Nacional número 79 de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), efectuado en Cartagena (Bolívar).

En su perfil de X (Twitter), Petro justificó la decisión de no participar en el mencionado evento, tras replicar una nota periodística en la que se señalaba el discurso del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que salió ovacionado, en el que lanzó algunas pullas al Ejecutivo y elogió a los empresarios del país. Un hecho que no le habría gustado al mandatario.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”, publicó el jefe de Estado.

Esta última frase haría alusión a lo acontecido en el citado evento, al que desistió de asistir, al prever —según él— el clima denso que le esperaba en este congreso; a propósito de la situación que atraviesa el país en materia de seguridad. Desde su ingreso, Barbosa encontró a un público que le demostró su afecto, pues lo recibió con aplausos y de pie.

¿Qué dijo Francisco Barbosa en su discurso?

Durante 25 minutos, el fiscal Barbosa aprovechó la ocasión para arremeter contra el jefe de Estado e hizo especial énfasis en que en el Gobierno hay una profunda crisis institucional, al relacionar diferentes hechos que han enmarcado la gestión del presidente en su primer año.

“Existe una desconfianza institucional y social sin precedentes en el país. Lo hemos visto con diferentes hechos, una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos, confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas”, afirmó Barbosa.

A su vez, hizo mención a los cerca de 28 billones de pesos ($7.000 millones de dólares) que, en su balance, le han entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), producto de operaciones contra el narcotráfico. “Espero que se le diga al país cómo se van a monetizar esos recursos y cuáles son los criterios. Eso no depende del fiscal General”.

El fiscal General, Francisco Barbosa, habló negativamente del Gobierno de Gustavo Petro durante un evento de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Foto: @ANDI_Colombia/Twitter

A su turno, Barbosa denunció lo que sería el asedio hacia su figura y la entidad que representa por parte del mandatario, con más de 150 ataques directos emitidos por el presidente. Y dijo cómo, desde su óptica, “el Congreso está al lado de la democracia y no de las persecuciones”.

“Todo esto ha tenido en los últimos días un corolario, que es la planeación de un posible atentado en mi contra”, remarcó el fiscal General, en relación con el presunto ataque que estaría planeando el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sobre el tema, Barbosa añadió que la información sobre este hecho fue entregada a “cuentagotas”, pese a que también estarían en riesgo la senadora María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro.

Y volvió a pronunciarse sobre las declaraciones de Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, que dejó en el aire la presunta intención del fiscal General de sabotear el proceso con ese grupo armado ilegal. Cuestionó que Petro no lo haya reconvenido, “a pesar de su preocupación por mi seguridad”, y calificó las declaraciones del funcionario como “apresurado, miserable y desvergonzado”.

Por último, se refirió a las medidas que solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se proteja su vida, frente a las informaciones que han surgido con respecto al supuesto plan para acabar con su vida.