Universidad del Rosario suspende a un estudiante por encontrarle una bolsa con supuestas sustancias psicoactivas en su mochila, ¿fue una medida justa?

Joven suspendido por la Universidad del Rosario reclama vulnerados varios de sus derechos. Foto: Jesus Aviles.

Por encontrarle al interior de su mochila una bolsa con sustancias presuntamente psicoactivas, un estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario fue suspendido por cuatro periodos académicos. El hecho sucedió en noviembre de 2022, pero actualmente tanto él como su abogado tratan de reversar esta medida. Ya hay una tutela que en primera instancia resultó favorable a la institución, pero ambos planean llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

De acuerdo con lo narrado por el joven a Infobae Colombia, el hecho ocurrió cuando se disponía a cumplir con su rotación clínica de cirugía general. En ese momento dejó su mochila junto con las de todos sus compañeros en la zona administrativa del noveno piso de la Clínica Méderi. Más tarde regresó para recogerla, pero una mujer del personal de seguridad le dijo que “no te la puedo devolver” y ante el desconcierto del estudiante le respondió: “Tú sabes qué hay en la maleta”.

“En este momento caigo en cuenta que requisaron toda mi maleta, sin mi previa autorización”, relató el estudiante.

El joven explicó que le indicaron que el Hospital se encargaría de desechar el contenido de la bolsa “sin testearlo o revisar su gramaje previamente, solo se le tomó una prueba visual acompañada de unas fotos”. Después le devolvieron sus pertenencias.

Desde la Universidad del Rosario le explicaron a este medio que es considerada una falta gravísima “ingresar, consumir, estar bajo los efectos, inducir al consumo, portar y/o comercializar licor o algún tipo de sustancia alucinógena, psicoactiva o que produzca dependencia física o psíquica, dentro de las instalaciones de la Universidad o en desarrollo de una actividad académica que se esté adelantando fuera de la misma u obrando en su representación”.

La tutela en contra de la Universidad

La defensa del estudiante interpuso una tutela en contra de la Universidad alegando vulnerados los derechos del representado a la educación (porque tiene un seguro que solo le permite aplazar sus estudios por un año), a la intimidad (por haber revisado su mochila sin su autorización) y al libre desarrollo de la personalidad (porque, según el estudiante, portaba marihuana y era menos de la dosis mínima, lo cual no es ilegal)

También consideró vulnerado el derecho al debido proceso, pues se lo citó a presentar descargos “sin informarle en forma directa, clara y expresa lo que ello implicaba (hablar o guardar silencio)”, además de que “se inició un procedimiento sancionatorio con prueba ilícita”.

Claustro de la Universidad del Rosario. (Colprensa)

Sin embargo, el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple negó la tutela al considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiaridad, pues “un Juez Constitucional está en decidir sobre si se vulneró o no un derecho fundamental y no para revivir términos que ya precluyeron dentro de los procesos administrativos sancionatorios”. También indicó que no se vulneró el derecho al debido proceso al seguir el trámite previsto en el reglamento de la Universidad.

No obstante, la defensa del estudiante apeló este fallo, argumentando que “ni siquiera el reglamento universitario de la Universidad del Rosario y la autonomía universitaria que lo cobija, están por encima o fuera del imperio de la constitución”.

En ese sentido, la defensa hace énfasis en que el juez no tuvo en cuenta los derechos vulnerados al estudiante, sino que solo se centró en verificar que se hubiesen cumplido los pasos previstos en el reglamento de la Universidad para imponer una sanción. Agrega que “el fallo NO considera el desarrollo jurisprudencial acerca del porte, uso y legalidad del cannabis que ha desarrollado la Corte Constitucional y lo deja en un segundo plano”.

Por lo pronto se debe esperar la respuesta del juez en segunda instancia.

¿Podía el personal de seguridad esculcar la maleta del estudiante?

La clínica Méderi no aclaró si entre sus políticas está esculcar las maletas de los estudiantes de Medicina. Colprensa.

La jefa de seguridad de la clínica Méderi le dijo a la Universidad en el correo electrónico donde informó toda la situación que “de acuerdo al procedimiento establecido, y ampliamente divulgado con los estudiantes durante su proceso de inducción presencial, se realiza inventario de los elementos contenidos en las maletas y su respectiva custodia en la Central de Seguridad para la posterior entrega al propietario”.

Al respecto, el estudiante aseguró que nunca le informaron en el proceso de inducción en la Clínica que sus objetos personales fueran a ser esculcados. Infobae Colombia intentó comunicarse con el centro médico para ver si eso está dentro de sus políticas de seguridad, pero no obtuvo respuesta.