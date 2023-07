Iván Name se queda con la presidencia del Senado por el partido Alianza Verde

La plenaria de la Alianza Verde tuvo un intenso pulso para determinar quién sería el nuevo presidente del Senado, y finalmente, durante la noche del jueves 20 de julio, eligió al senador Iván Name para asumir esta posición en el Congreso.

Name logró el apoyo de los partidos tradicionales y de la oposición, lo que le permitió obtener 54 votos a su favor. Por su parte, la senadora Angélica Lozano, quien contaba con el respaldo de su partido y del Pacto Histórico, además del visto bueno del Gobierno Nacional, obtuvo 50 votos.

Esta elección representa una derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que, a pesar de que Alianza Verde forma parte de la coalición, Name ha sido un senador crítico de la gestión del jefe de Estado.

Iván Name es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y ha tenido una destacada trayectoria política. Ha sido diputado de la Asamblea de Cundinamarca y representante a la Cámara por Bogotá en dos ocasiones. Es conocido por haber sido un activo participante en los cambios realizados en la Constitución Política de 1991.

En la década de 1990, se desempeñó como concejal de Bogotá, liderando importantes avances en temas de movilidad y desarrollo urbano. Desde el año 2010, ejerce como senador de la República por el Partido Alianza Verde.

Vicepresidencias

Además de la presidencia, la plenaria también eligió a los vicepresidentes del Senado. María José Pizarro, del Pacto Histórico, ocupará la primera vicepresidencia, tras obtener 55 votos, mientras que su compañero de partido, Paulino Riascos, se quedó con la segunda vicepresidencia al obtener 48 votos.

Por otro lado, el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, fue elegido para la tercera vicepresidencia con un amplio respaldo de 101 votos, después de que la senadora Ana María Castañeda decidiera postergar su postulación.

Andrés Calle Aguas es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes

Para el periodo de 20 de julio de 2023 al 20 de julio de 2024, Andrés David Calle Aguas fungirá como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes; fue elegido con 179 votos a su favor. Pues, toda la bancada del Partido Liberal, así como el Pacto Histórico, Cambio Radical, el partido Conservador, la Alianza Verde, Centro Democrático y el partido de La U, decidieron respaldarlo.

“Juro ante esta Corporación que representa al pueblo, sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo como presidente de la Cámara de Representantes”, expresó Calle al hacer su juramento.

En esa medida, Calle reemplazará en el cargo a David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico, quien ha fungido como presidente de la Cámara desde el 20 de julio de 2022.

Julián Peinado y Carlos Ardila, quienes también sonaban para el cargo, desistieron de sus candidaturas y, por eso, el partido Liberal apoyó de forma unánime a Calle.

“No ha sido una batalla fácil, pero Dios me llenó de la paciencia y la inteligencia y la amistad de todos ustedes para llegar aquí. Quiero agradecerle a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi novia, que hoy me acompañan aquí, a todos los que me ven desde mi pueblo, desde mi tierra, Montelíbano (Córdoba)”, dijo el nuevo presidente de la Cámara en el inicio de su discurso.

Allí, también agradeció a los habitantes de su lugar de origen. “Yo sé que se siente profundamente orgullosa de que un hijo de San Jorge esté sentado en la Cámara de Representantes”, indicó Calle en su discurso, señalando que esta zona del país ha sido un espacio “olvidado”.

Ahora bien, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes es originario de Montelíbano (Córdoba), abogado y politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, es especialista en contratación estatal de la Universidad Externado y tiene un máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona.